BBB 25: Maike vence Prova do Líder após quase 10 horas e celebra conquista

SIGA NO

A oitava Prova do Líder do BBB 25 exigiu foco e resistência dos brothers, mas quem levou a melhor foi Maike, que permaneceu firme na disputa por quase 10 horas e garantiu o cobiçado colar da liderança. A dinâmica começou na noite desta quinta-feira (6) e testou o limite dos participantes em um jogo de agilidade e paciência.

"Falei que essa ia ser minha!", comemorou Maike ao sair vitorioso.



A competição foi marcada por eliminação direta e desistências estratégicas. Antes mesmo da disputa começar, Tadeu Schmidt dividiu os brothers em três grupos e os submeteu a uma dinâmica de "resta um", onde cada equipe precisou escolher um jogador para ser eliminado da prova antes mesmo de entrar na arena.

Com isso, Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro perderam a chance de lutar pela liderança.

Dentro do jogo, os participantes precisaram se posicionar em cabines suspensas e apertar um botão sempre que o alerta de "tensão" surgisse no telão. Os três primeiros a apertar ficavam seguros, enquanto os últimos sofriam penalidades, que iam desde consequências leves até a redução do tamanho da plataforma.

A resistência foi testada ao extremo, e a cada rodada, quem demorasse demais era eliminado.

A primeira a deixar a prova foi, eliminada com menos de uma hora por apertar o botão no momento errado. Pouco tempo depois, Delma desistiu da dinâmica, etambém deu adeus após um erro de cálculo na hora de ativar o botão.

Com cada vez menos competidores na arena, a disputa ficou ainda mais acirrada até que, por fim, Maike levou a melhor e conquistou a tão desejada liderança.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.