Conheça o herdeiro do Itaú que teve traição exposta pela ex-esposa

O nome de Roberto Setúbal, um dos herdeiros do Banco Itaú, está no centro de um escândalo após sua ex-esposa, Daniela Fagundes, expor detalhes chocantes sobre o fim do casamento. A separação, que ocorreu no início do ano, ganhou novos contornos nesta segunda-feira (4), quando Daniela foi às redes sociais e revelou que foi traída pelo empresário com prostitutas e uma suposta amante.

"O verdadeiro Roberto Setúbal! Todos estão me perguntando por que meu casamento acabou e hoje eu vou contar a verdade", escreveu ela ao compartilhar prints e vídeos que, segundo ela, comprovariam a infidelidade do ex-marido.

Daniela ainda afirmou que o banqueiro tinha um comportamento compulsivo em relação a pornografia, o que teria causado constantes desentendimentos entre o casal. "Eu me separei porque era casada com esse homem nojento, pornográfico, que me traiu com duas prostitutas, que me traiu com uma Michele que vende arte na Dan Galeria e que era casada há 20 anos e tem um filho pequeno", disparou.

Quem é Roberto Setúbal?

Filho do ex-prefeito de São Paulo Olavo Setubal, Roberto é uma das figuras mais influentes do mercado financeiro. Engenheiro de formação, ele estudou na Universidade de São Paulo (USP) e fez mestrado em Stanford, nos Estados Unidos.

Ele ingressou no Itaú ainda jovem e, aos 35 anos, teve seu nome cogitado para assumir a presidência do banco. No entanto, seu próprio pai vetou a indicação, determinando que ele passasse primeiro pelo cargo de diretor-geral. Apenas dez anos depois, em 1994, Roberto foi nomeado CEO do Itaú, cargo que ocupou por mais de duas décadas, até 2017.

Mesmo longe da presidência, ele segue como um dos acionistas mais poderosos do banco e mantém forte influência no setor financeiro.

Daniela Fagundes não parou por aí. Em um verdadeiro desabafo, ela publicou vídeos e fotos alegando ter provas das traições. "Esse primeiro vídeo é dele na minha sala, um dia antes de eu ter a Manu. A segunda é a foto dele no hotel enquanto eu trabalhava, ligando por chamada de vídeo com a piranha! E tem muitas coisas que vou mostrar para vocês que me amam e torcem por mim e minha felicidade. Estamos juntas!", afirmou.

