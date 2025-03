Xanddy é ‘pego’ por policiais após se disfarçar no Carnaval de Salvador

Xanddy decidiu viver o Carnaval de Salvador de um jeito diferente este ano. O cantor de axé colocou uma fantasia inspirada na série La Casa de Papel e foi curtir a folia no meio da pipoca. Mas o plano não saiu como esperado. Ao ser abordado pela Polícia Militar da Bahia, o artista acabou sendo "desmascarado" e surpreendeu os foliões ao revelar sua identidade.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Xanddy aparece tirando a máscara e arrancando risadas do público ao perceber que seu disfarce não foi suficiente. Com bom humor, ele explicou a situação na legenda da publicação: "Pegaram o professor! Quando a vontade de mijar vem, você perde até a direção!! Eu estava de boa na pipoca de Ivetinha e caí nessa laranjada aí."

O cantor ainda brincou que foi "abandonado" no meio da multidão por Ivete Sangalo e Carla Perez. "Ivete Sangalo e Carla Perez me largaram sozinho na sua pipoca, olha aí onde eu fui parar", escreveu.

Nos comentários, Carla, sua esposa há mais de 25 anos, entrou na brincadeira: "Se perdeu de mim, bem pouco. Fiquei atrás da Veveta." Já a filha do casal, Camilly Victória, também se divertiu com a situação e reagiu com um divertido "Adorei."

Xanddy, que foi vocalista do Harmonia do Samba, aproveitou para elogiar o trabalho da Polícia Militar da Bahia, destacando a importância da segurança durante a festa. "Parabéns aos guerreiros, que mesmo com todas as adversidades de uma festa tão imensa como é o Carnaval, seguem firmes nos guardando", declarou.

Nos comentários, internautas não perderam a chance de brincar com a situação inusitada: "Quase que entra na paradinha", escreveu um seguidor. "Xanxan vivendo!", reagiu outro.

