De onde vem a fortuna de Walter Salles, diretor de ‘Ainda Estou Aqui’

O nome de Walter Salles Jr. vem sendo altamente comentado após a consagração de Ainda Estou Aqui nos cinemas e agora no Oscar 2025. O longa, que levou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro, também concorreu em outras categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Mas enquanto o cineasta comemorava a vitória, um detalhe chamou a atenção do público: a impressionante fortuna de sua família.

O patriarca Walther Moreira Salles (1912-2001) construiu um verdadeiro império financeiro, e seu legado fez com que quatro de seus filhos figurassem entre as 12 pessoas mais ricas do Brasil. Segundo a revista Forbes, Walter Salles Jr. tem uma fortuna estimada em R$ 26,4 bilhões, ocupando o 11º lugar no ranking dos mais ricos do país, ao lado do irmão João Moreira Salles.

João, que também é cineasta e documentarista, se destacou na produção de obras como Notícias de uma Guerra Particular (1999) e Santiago (2006). Além disso, ele é o fundador da Revista Piauí e do instituto de apoio à ciência Serrapilheira.

A família Moreira Salles tem presença marcante em diferentes setores. Enquanto Walter se consolidou no cinema, seus irmãos expandiram a fortuna herdada.

Fernando Moreira Salles, sócio da editora Companhia das Letras, tem um patrimônio estimado em R$ 38,45 bilhões, ocupando o 6º lugar entre os mais ricos do Brasil. Já Pedro Moreira Salles, único a seguir os passos do pai no setor bancário, é copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco e acumula uma fortuna de R$ 36,15 bilhões, figurando no 7º lugar.

No cenário internacional, Walter Salles Jr. também impressiona. De acordo com a Forbes, ele é o terceiro diretor de cinema mais rico do mundo, atrás apenas de Steven Spielberg, com US$ 5,3 bilhões (R$ 30,3 bilhões), e George Lucas, com US$ 5,2 bilhões (R$ 29,8 bilhões).

O próprio Walther Moreira Salles, pai dos cineastas, já deixava claro o futuro da família. Segundo o jornalista Luis Nassif, que escreveu a biografia do empresário, o banqueiro sempre dizia: “Eu ganhei dinheiro para que eles possam fazer o que quiserem”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.