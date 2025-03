MEU CASAL! Ana Maria Braga posa abraçada com o namorado em praia da Bahia

Ana Maria Braga decidiu aproveitar o Carnaval longe dos estúdios do Mais Você e embarcou para a Bahia ao lado do namorado, o jornalista Fábio Arruda. A apresentadora, que tem uma rotina intensa na TV, compartilhou nas redes sociais cliques de um dia de praia repleto de sol, mar e romantismo.

Nos registros publicados, Ana Maria surgiu deslumbrante de biquíni preto e chapéu de palha, enquanto Fábio apareceu sem camisa, exibindo a sintonia do casal. “Dias de paz e tranquilidade”, escreveu ela na legenda da publicação.

Em outro vídeo, a apresentadora revelou seu encanto pelo local paradisíaco. "Um dos meus refúgios favoritos. Esse pedacinho da Bahia, com suas praias de areia branca e mar cristalino, parece intocado. Caminhar por aqui é como pisar no paraíso, a gente até esquece do mundo. Longe do barulho e da pressa", declarou.





Os fãs, claro, não economizaram elogios. “Você merece todo esse descanso e muito mais!”, comentou uma seguidora. “Que casal lindo, dá gosto de ver”, disse outra.

Ana Maria segue curtindo sua folga em grande estilo, e os admiradores já estão ansiosos para vê-la de volta ao comando do programa matinal da Globo.

