Brasileiros invadem perfil do Oscar após derrota de Fernanda Torres

A noite do Oscar 2025, realizada ontem, domingo (2), terminou com um sabor amargo para os brasileiros. A derrota de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz para Mikey Madison, por Anora (2024), gerou uma onda de indignação e fez com que fãs invadissem o perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no Instagram.

Nos comentários das postagens oficiais, internautas acusaram a premiação de etarismo e apontaram um suposto boicote contra a atriz brasileira, que concorria pelo filme Ainda Estou Aqui (2024), onde interpretou Eunice Paiva. Muitos resgataram o histórico da cerimônia e relembraram o polêmico Oscar de 1999, quando Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow.

Naquele ano, a veterana brasileira era a favorita por sua atuação em Central do Brasil (1998), mas viu a estatueta ir para a americana pelo filme Shakespeare Apaixonado (1998). A história agora se repete e reacende o debate sobre a valorização de atrizes mais experientes na indústria cinematográfica.

A comoção foi tamanha que as redes sociais da Academia foram tomadas por comentários de brasileiros, que acusaram a premiação de apenas "querer engajamento" do público nacional. “De novo essa palhaçada? Só usaram a gente para ganhar engajamento”, disparou um usuário revoltado.

Enquanto isso, Mikey Madison celebrou a vitória sem mencionar a polêmica. A atriz americana, conhecida por seu trabalho em Better Things e Pânico (2022), se tornou um dos nomes mais comentados da noite — tanto pelos elogios quanto pela enxurrada de críticas que vieram junto com o prêmio.

A derrota de Fernanda Torres, assim como a de sua mãe há 25 anos, entra para a lista de injustiças que o público brasileiro não pretende esquecer tão cedo.

