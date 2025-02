Ivete no BBB? Globo faz pesquisa para definir novo apresentador

A disputa pelo comando do Big Brother Brasil ganhou um novo capítulo. Segundo o Colunista Alessandro Lo-Bianco, a TV Globo finalizou uma pesquisa para entender a preferência do público sobre quem deve assumir a apresentação do BBB26, e o resultado pegou muita gente de surpresa.

Dividido em três etapas, o estudo revelou que 70% dos entrevistados querem um homem no comando do reality, o que já descartaria a possibilidade de uma mulher ou até mesmo de uma dupla de apresentadores. No entanto, um nome feminino chamou a atenção: Ivete Sangalo. Se a primeira pesquisa não tivesse sido realizada, a cantora baiana e Marcos Mion estariam tecnicamente empatados, com 80% da preferência dos entrevistados.

Apesar da forte aceitação de Ivete, os dados mostraram que a escolha principal do público é Marcos Mion. Tanto na pesquisa induzida, com uma lista pré-definida de nomes, quanto na pesquisa livre, onde os entrevistados podiam sugerir qualquer pessoa, Mion venceu com folga, ultrapassando os 80% das menções.

Outro detalhe que acendeu um alerta na Globo foi a baixa aceitação de Tadeu Schmidt. Na pesquisa induzida, ele ficou atrás de nomes menos cotados, como Thiago Oliveira, o que deixou a emissora em estado de atenção. Agora, com a popularidade de Mion em alta e Ivete despontando como um nome forte para futuros projetos, a decisão final pode estar mais próxima do que nunca.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.