Musa do Colorado revela ‘preparação express’ para enfrentar a avenida

Inspirada em Sabrina Sato, a modelo e influencer Jéssica Barbieri vai estrear no Carnaval de São Paulo como musa da Colorado do Brás, escola de samba do grupo especial. Ostentando boa forma e o bumbum maior - com 106cm -, a loira diz que vai desfilar com uma fantasia sensual, mas nada escandalosa.

“A Sabrina é minha inspiração desde adolescente. Assistia na TV e era referência de sensualidade e poder para mim. Foi assistindo a Sabrina no Carnaval que me motivei a entrar. Vejo muitos vídeos dela sambando, já vi mais de 100 horas só no YouTube e pesquisei muitas fantasias que ela usou. Vou copiar bastante coisa”, assume rindo. “É uma musa de verdade, ela reina absoluta”.

Além da história no Carnaval, Jéssica admira também o shape da apresentadora, que é parecido com o dela, mais sequinho e slim. Por isso, mantém uma rotina de treino e dieta sem neuras o ano todo. Na reta final para o desfile, Jéssica intensificou os exercícios e fez procedimentos estéticos como o bioestimulador de colágeno no bumbum e retoque de botox no rosto.

“Turbinei tudo (risos), mas não fiz uma preparação especial. Tive apenas 10 dias para entrar no shape do Carnaval. Estava viajando, o convite foi inesperado. Voltei especialmente para o desfile. Cortei alguns excessos na alimentação, fechei a boca e aumentei a carga de treino. Deu resultado. Sequei um pouco, o bumbum cresceu e as pernas estão mais torneadas”, conta.

Além do Carnaval, assim como Sabrina Sato, a musa da Colorado também é empreendedora e tem marca no segmento fitness. Na web, inclusive, Jéssica dá dicas de treinos, moda e lifestyle saudável. “Me identifico com tudo dela, inclusive o corpo. Espero que eu tenha a mesma sorte e o mesmo sucesso no Carnaval. Entrei para chegar ao posto de rainha”, avisa.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.