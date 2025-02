Mc Livinho virou criador de conteúdo adulto?

MC Livinho anunciou nesta segunda-feira (24), o lançamento do seu perfil na Privacy, a maior rede social de monetização de conteúdo da América Latina. O objetivo do cantor é se aproximar ainda mais dos fãs e garantir que eles possam acompanhar sua rotina de maneira íntima e exclusiva.

MC Livinho, é um dos maiores cantores da cena urbana no Brasil. Natural de São Paulo, o cantor alcançou o auge nacionalmente em 2012 com os hits Mulher Kama Sutra, Tudo de Bom e Fazer Falta. O artista faz parte do casting da GR6, e além das músicas que ficam sempre no topo das paradas do Brasil, o cantor também é conhecido por sua dedicação e talento na dança, tendo feito recentemente uma homenagem ao Rei do Pop, Michael Jackson, em seu show no Lollapalooza.

“Quero mostrar tudo o que acontece por trás das câmeras, desde a criação de um novo álbum até os ensaios com a equipe de dança e a escolha do figurino. Há todo um universo criativo além da música que quero compartilhar”, explica Livinho. “A Privacy oferece um espaço incrível para as pessoas quebrarem o tabu em torno do funk porque podem conhecer o processo de tudo, desde a criação da letra e melodia, até o clipe”.

“Mas não será só conteúdo de show e música - eu luto, danço, canto, jogo bola, nado, faço muitas coisas. Então estou animado para levar isso para a Privacy e mostrar também meu estilo de vida”, adicionou. “Vou mostrar coisas que não mostro nas minhas outras redes sociais. Eu mostro só uma parte da minha vida lá”.

