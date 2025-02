Juliana Herc estreia"Tô Aqui com Juliana Herc"na Record News

No último sábado, dia 22 de fevereiro, Juliana Herc estreou o programa “Tô Aqui com Juliana Herc” na Record News. À meia-noite, a apresentadora comandou um bate-papo animado e descontraído com grandes celebridades da internet e das paradas musicais.



Convidados de destaque e muito entretenimento



Na estreia, Juliana Herc recebeu Lore Improta, dançarina e influenciada digital, que inclui histórias de sua carreira, vida pessoal e projetos futuros. O programa foi marcado por conversas leves, divertidas e cheias de revelações. Juliana conseguiu arrancar confissões inusitadas dos convidados e trouxe detalhes inéditos sobre suas vidas.



Uma noite de sucesso e diversão



A estreia foi um verdadeiro sucesso, oferecendo ao público entretenimento de qualidade e momentos marcantes. O formato descontraído do programa agradou aos telespectadores, consolidando-se como uma nova opção para quem busca diversão nas madrugadas de sábado para domingo.



Vem mais por aí!



Após o sucesso da estreia, “Tô Aqui com Juliana Herc” promete continuar trazendo convidados especiais e momentos únicos nos próximos episódios. A apresentadora garante que o programa seguirá oferecendo muito entretenimento, conversas surpreendentes e diversão.



Fique ligado na Record News



“Tô Aqui com Juliana Herc” vai ao ar todos os sábados, à meia-noite, na Record News, com transmissão nacional e internacional. Não perca a chance de acompanhar entrevistas exclusivas e conhecer um lado diferente das celebridades que você admira.



Prepare-se para mais noites de risadas, histórias inéditas e muito entretenimento!











As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.