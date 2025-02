Em entrevista, Millena Machado como nunca visto antes; confira

SIGA NO

Usando vestido curto e tamancos mostrando os dedos dos pés, a apresentadora apareceu leve, jovial e divertida, como seu público nunca a viu antes. Ao apresentar programa de carros por quase 10 anos na Globo, Millena só vestia calças e sapatos fechados. Na época de âncora de telejornal na Band News TV, só aparecia de blazer e meio corpo na bancada, toda formal.



O apresentador Duda Lopez, ex-empresário artístico de várias celebridades, costuma surpreender seus convidados. No caso de Millena, ele a colocou para tocar bateria logo no início da entrevista e ao final, desafiou a jornalista a cantar Emoções com ele.



“Queria muito não ter errado a letra, já cantei tantas vezes essa música em casa pra mim mesma. Roberto merecia uma bonita homenagem. Pena que me emocionei na tv”, brinca Millena.



Duda confessou o sonho de conhecer o Rei e Millena o incentivou a fazer essa declaração no ar. Foi nítido o improviso dos dois na canção, Millena se confundiu várias vezes, chegou a pedir desculpas ao compositor e cantor Roberto Carlos, mas não desistiu de tentar e foi até o final do programa cantando como dava e sabia, demonstrando jogo de cintura, característica essencial para programas de entretenimento, segmento que Millena já revelou querer estar.



“De tudo o que já fiz em 25 anos de carreira: telejornal diário ao vivo, automotivo semana gravado, variedades e empreendedorismo… O entretenimento puro é onde quero estar agora. Fiquei muito à vontade apresentando reality show”, revela Millena.



A jornalista atualmente estuda algumas possibilidades de voltar à televisão. A última passagem de Millena no audiovisual foi em novembro passado, quando apresentou a segunda temporada do Master Mechanic Brasil. O reality show de competição de mecânicos de tratores alcançou 10 milhões de views no youtube em 2024 e recebeu indicações e prêmios na estreia em 2023.



“Percebi que posso contemplar profissionalmente o meu jeito simpático e acessível de ser, marcas pessoais minhas muito fortes. Estou decidida a acolher projetos que valorizem minha experiência profissional aliando à minha autenticidade. Acredito que exista espaço pra isso na televisão brasileira, é questão de tempo”, explica Millena.



O novo programa de entrevistas da RBTV (Rede Brasil de Televisão), é dirigido pelo experiente Ocimar de Castro (ex-Record, Band e SBT) e apresentado pelo empresário artístico Duda Lopez. A exibição é de segunda a sexta, sempre à meia-noite.







