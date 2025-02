Edu Guedes e Rodrigo Barros adquirem a Tasty

A Boali, uma das maiores redes de alimentação saudável do Brasil, liderada por Rodrigo Barros e Edu Guedes, anunciou a aquisição da Tasty, uma marca curitibana de destaque no mesmo segmento.

A aquisição da Tasty pela Boali reforça a liderança da Boali no mercado de alimentação saudável e expande sua presença no Brasil, consolidando o compromisso de transformar os hábitos alimentares em todo o país.

Embora os valores da transação e o faturamento da Tasty em 2023 não tenham sido divulgados, a parceria representa um encontro de valores e sonhos compartilhados. Rodrigo Barros, CEO e fundador da Boali, ressaltou que a compra da Tasty é a concretização de uma visão compartilhada: criar um ecossistema que vai além de produtos e serviços, inspirando transformações reais no mercado e na vida das pessoas.

Com a integração das sete unidades da Tasty, a Boali chega ao Paraná, expandindo sua presença para mais de 115 lojas no Brasil. A Tasty, fundada em 2014, continuará operando com sua identidade em Curitiba, mas agora com o suporte e a força de um grupo nacional. Os fundadores da Tasty, Patrícia Lion e Rodrigo Pasinato, se juntarão à equipe de gestão da Boali.

A Tasty sempre se destacou por oferecer conexão e experiências únicas aos clientes. Sob a Boali, a marca encontra novos horizontes para crescer e impactar ainda mais vidas. Patrícia Lion, cofundadora da Tasty, afirmou que a parceria é um reconhecimento do trabalho relevante que realizaram e que as lojas Tasty seguirão de portas abertas, entregando o melhor para seus clientes e franqueados, agora com ainda mais força e sonhos maiores.

A aquisição reforça o compromisso da Boali com a inovação. Rodrigo Barros celebrou a aquisição como um salto para consolidar a liderança no mercado de alimentação saudável. A Boali reafirma seu compromisso em oferecer opções acessíveis, saudáveis e deliciosas, liderando um movimento global de transformação alimentar.

Para clientes, franqueados e fornecedores, a aquisição promete novas oportunidades e experiências. A Boali deve aproveitar o know-how da Tasty. Essa nova fase promete gerar mais oportunidades para franqueados, fornecedores e clientes, consolidando a rede como referência no segmento.

