Eolor, o perfil no Instagram que virou queridinho das marcas e dos famosos

Em um único feed você encontra entretenimento, música, cinema, televisão, moda, ciência e tudo mais que for tendência na internet. Com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais e um alcance mensal que ultrapassa 60 milhões de visualizações apenas no Instagram, o perfil Eolor se consolidou como uma das páginas de entretenimento mais influentes e promissoras da internet.

Nomes como Mari Fernandez, Vanessa da Mata, Bruno Gagliasso, Marina Sena, Duda Beat, Dani Calabresa, Gaby Amarantos, Hugo Gloss, Carol Castro e Marcus Majellaestão entre as muitas personalidades que acompanham e interagem com os conteúdos do perfil diariamente. O diferencial está na informação criativa, ética e sempre conectada com a linguagem da internet. O que começou como um hobby aos poucos se transformou em um modelo de negócios de sucesso. Hoje, grandes marcas enxergam no eolor uma plataforma estratégica para expandir seus lançamentos e alcançar novos públicos.

À frente do bem sucedido negócio está Arthur Anthunes, mais conhecido como ARTH, um verdadeiro fenômeno criativo da cultura pop. Jornalista baiano de 28 anos, ele criou a plataforma de conteúdo em 2020, em meio à pandemia, com o propósito de dar visibilidade a histórias negras dentro do cenário do entretenimento. O primeiro grande reconhecimento veio no X (antigo Twitter), quando Elza Soares compartilhou um de seus textos e elogiou sua escrita. “Ela me chamou de ‘my love’, foi surreal”, lembra ele. Desde então, diversas celebridades ajudaram a ampliar o alcance do perfil, incluindo Kylie Jenner, uma das pessoas mais seguidas do mundo no Instagram, que compartilhou uma publicação do eolor sobre o evento de moda Met Gala.

Parcerias de sucesso e grandes números

No Instagram, o trabalho criativo do eolor, ou simplesmente ‘eo’ para os seguidores mais íntimos, chamou atenção do concorrido mercado publicitário. No feed, é possível encontrar parcerias com grandes marcas como Magalu, Chilli Beans, Carmed, Itaipava, Pantene, Disney e Prime Video. Suas publicações frequentemente ultrapassam 100 mil visualizações em pouco tempo, alcançando 200 mil e, muitas vezes, milhões de views com facilidade.

A representação comercial do eolor é feita pela Banca Digital, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, famosa por seus cases de sucesso no ramo digital. Criada pelo empresário Murilo Henare, a Banca Digital é especializada em conectar marcas às conversas virais e criativas da internet.

Eolor Gabriella Joris

“Contar histórias que geram conexão com as pessoas é nossa especialidade”, afirma ARTH. “Como homem negro e LGBTQIA+, trago minhas vivências para o conteúdo que criamos. Hoje, temos uma comunidade engajada em todo o Brasil. Criamos boas histórias. Cada novo seguidor chega até nós porque se identifica com as histórias que contamos e com a diversidade da nossa linha editorial. Vamos além dos números, focamos na experiência positiva de cada seguidor. Podemos falar sobre os filmes do momento, os memes mais comentados ou histórias de superação que mobilizam as redes sociais. Seja em texto, vídeos originais ou imagens, nossa mensagem se conecta profundamente com as pessoas, e é gratificante ver esse crescimento diário.”

Manter uma produção constante e relevante requer dedicação e visão estratégica. No Instagram, que conta com quase 400 mil seguidores, o Eolor publica mais de 10 conteúdos diários, entre vídeos roteirizados e carrosséis sobre os temas mais quentes do momento. Em dias de grandes eventos, como o Globo de Ouro, Grammy ou Oscar, esse volume pode alcançar até 40 publicações.

Atualmente, dentro do eolor, ARTH lidera uma equipe especializada em criação, garantindo a expansão e a profissionalização da plataforma, além de contar com uma equipe que ele define como ‘fundamental e ética’ da Banca Digital, que cuida de sua imagem comercial.

Eolor Gabriella Joris

“A parceria com a Banca Digital é fundamental e temos uma relação muito sólida”, ressalta ARTH. “A diversão se tornou um modelo de negócios. Ter uma equipe comercial que representa o eolor e aproxima nossa marca das empresas faz toda a diferença. Nosso pilar é a ética e o compromisso com a informação. Em um cenário cada vez mais sensacionalista, fico feliz em ver que nossa marca se tornou sinônimo de confiança, respeito e credibilidade. Estamos prestes a completar cinco anos de trajetória e, desde o início, nosso compromisso sempre foi entregar conteúdo de qualidade e com propósito.”

