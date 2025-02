Pouso Alegre sedia a primeira edição da mostra de cinema "Óia Pro Cê Vê"

O cinema mineiro ganha um novo espaço de destaque com a chegada da 1ª edição da Mostra "Óia Pro Cê Vê", que acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro, em Pouso Alegre. Com uma programação diversificada e totalmente gratuita, o evento reunirá especialistas, cineastas e personalidades da cultura para discutir o fortalecimento da produção audiovisual regional.

A abertura oficial será no dia 19 de fevereiro, às 19h, no auditório do Conservatório JKO, com a palestra de Nayara Bernardes, do Sebrae Minas, que abordará os desafios enfrentados pelo setor no estado. Já no dia 20 de fevereiro, o CineSesc de Pouso Alegre recebe, às 18h, a mesa-redonda "Economia Criativa", que contará com a participação da Deputada Estadual Ana Paula Siqueira, além de nomes como Tadeu 186 (Área 35), Marcelo Educa (Trem Filmes) e Julia Lopes (Acajal).

Logo depois, das 20h às 21h, será a vez do público conferir exibições de documentários produzidos no Sul de Minas, incluindo:

Fórum de Arte Urbana – Realização: Trem Filmes

Maçaranduba e o Morango – Direção: Rafael Brandão

No dia 21 de fevereiro, a programação começa às 17h30, com uma apresentação tradicional da Companhia de Reis Magos do Oriente, seguida pela mesa-redonda “Acervos no Audiovisual e Patrimônio Cultural”, com nomes importantes da cultura local, como Rafael Brandão (MISPA/Cubo Filmes), Mariana Sayad (Acajal/Luneta), Rafael Huhn (Embornal Cultura e Turismo) e Dona Iracy da Folia de Reis.

Fechando a noite, a mostra exibe mais documentários da região:

- A História das Folias de Reis de Pouso Alegre e Região – Direção: Rafael Huhn / Coordenação: Iracy Ferreira de Paula

- Entre Tramas e Fios - Sobre a lã de carneiro na Serra da Mantiqueira – Direção: Mariana Sayad

Além de celebrar o cinema e a cultura mineira, a Mostra "Óia Pro Cê Vê" se propõe a fomentar discussões fundamentais sobre políticas culturais, economia criativa e a importância da valorização do audiovisual local.