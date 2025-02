Irmãs Barbosa lançam a segunda parte do projeto "Pra Cantar Histórias"

As Irmãs Barbosa – Edna e Dinah – lançam nesta sexta-feira (07) o EP 2 do projeto “Pra Cantar Histórias” nas principais plataformas digitais. Dando sequência ao trabalho audiovisual gravado em agosto de 2024, o novo EP apresenta cinco músicas, sendo “Paixão” a faixa foco, que chega acompanhada de videoclipe no canal oficial das artistas no YouTube.

Além de “Paixão”, o EP traz a também:

•“Coincidência” (vídeo disponível dia 10/02)

•“Tá Com Raiva de Mim” | “Cuida de Mim” (vídeo disponível dia 11/02)

•“Uma Noite Especial” | “Foi Pensando em Você” (vídeo disponível dia 12/02)

•“Guarânia Chora” (vídeo disponível dia 13/02)

“Esse projeto é uma viagem pela nossa história e pela música que nos inspira desde sempre. As releituras são homenagens a artistas que admiramos e que marcaram a nossa trajetória. Foi um projeto feito com muito carinho e dedicação, espero que o público sinta a energia que queremos passar”, comenta Edna.



Dinah acrescenta: “A inédita ‘Paixão’ tem uma força especial. É uma música intensa, que fala de sentimentos que todo mundo já viveu. Estamos animadas para compartilhar esse trabalho com o público.”

O projeto “Pra Cantar Histórias” reúne 15 faixas, sendo três inéditas – “Paixão”, “Passarinho Voa” e “Coincidência” – e 13 releituras, organizadas em formato solo e em medleys, e será lançado completo no dia 21/02. A produção musical é assinada por Orlando Baron, com direção de vídeo da Caverna Filmes.