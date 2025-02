Planejamento Tributário: Como empresas podem reduzir custos de forma legal

André Fantoni revela estratégias legais para empresas reduzirem custos por meio do planejamento tributário

O planejamento tributário é uma ferramenta essencial para empresas que buscam otimizar sua carga tributária e reduzir custos de maneira legal. Em um ambiente fiscal complexo, onde as empresas enfrentam uma multiplicidade de tributos e uma carga tributária crescente, a implementação de estratégias de planejamento tributário pode gerar economia significativa e garantir a conformidade com as exigências legais.

André Fantoni, estrategista tributário, explica que "o planejamento tributário vai além da simples redução de impostos; ele envolve uma análise estratégica de todas as operações da empresa, de forma a identificar oportunidades legais de economia tributária sem correr o risco de autuações fiscais".

Segundo Fantoni, a primeira etapa de um planejamento tributário eficaz é a escolha do regime tributário adequado. "Muitas empresas ainda estão no regime do Lucro Presumido, quando poderiam se beneficiar do Lucro Real ou até mesmo do Simples Nacional, dependendo do seu porte e da sua atividade. A escolha correta do regime pode resultar em uma redução significativa da carga tributária", afirma.

Outro aspecto importante do planejamento tributário é a gestão eficiente de tributos indiretos, como o ICMS, IPI e PIS/Cofins. Fantoni destaca que "a análise detalhada da cadeia de fornecimento e a correta apuração desses tributos podem evitar pagamentos indevidos e permitir a recuperação de créditos tributários, reduzindo os custos operacionais das empresas".

A estruturação de operações e a escolha de uma localização estratégica também são fatores fundamentais. "A escolha do local de operação pode influenciar diretamente no custo tributário da empresa. Regiões com incentivos fiscais podem representar uma economia considerável, mas é necessário avaliar criteriosamente as condições para não cair em armadilhas", alerta Fantoni.

Além disso, o especialista enfatiza a importância de um bom controle sobre a documentação fiscal e a regularidade nas obrigações acessórias. "Uma empresa que mantém sua documentação fiscal organizada e cumpre rigorosamente com suas obrigações acessórias evita multas e juros elevados, além de garantir que não haja riscos de autuações fiscais que podem afetar sua saúde financeira."

Outro ponto destacado por Fantoni é a relevância da consultoria especializada. "Contar com uma consultoria tributária qualificada é crucial. Muitas empresas acabam pagando mais impostos do que o necessário simplesmente por falta de conhecimento sobre as leis tributárias e as possibilidades de redução legal", diz.

Por fim, Fantoni salienta que, apesar das vantagens que o planejamento tributário oferece, ele deve ser realizado dentro da legalidade. "O uso de estratégias agressivas que buscam burlar o sistema tributário pode gerar grandes riscos, como autuações, multas e até a exclusão do Simples Nacional. O planejamento tributário deve ser feito com ética, sempre respeitando as normas fiscais e buscando soluções criativas, mas legais", conclui.

Em resumo, o planejamento tributário não é apenas uma ferramenta de economia, mas também de prevenção de riscos. Quando bem elaborado, ele pode contribuir para a sustentabilidade financeira das empresas, garantir uma gestão mais eficiente dos recursos e, o mais importante, assegurar que todos os procedimentos estejam dentro dos limites da lei.