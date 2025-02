Mercado de seguros no Brasil cresce 15,3% em 2024

Evogard lidera transformação no setor com soluções acessíveis e foco em seguros de veículos

O mercado de seguros no Brasil apresentou um desempenho robusto em 2024, refletindo tanto desafios quanto oportunidades para as empresas do setor. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a arrecadação total do setor supervisionado no primeiro semestre de 2024 foi de R$ 209,58 bilhões, representando um crescimento de 15,3% em relação ao mesmo período de 2023.

Especificamente, os segmentos de seguros de danos e pessoas (excluindo VGBL) arrecadaram R$ 98,91 bilhões, um aumento de 10,11% em comparação com os R$ 89,83 bilhões registrados no primeiro semestre de 2023. Os seguros de danos tiveram uma alta de 6,9% na arrecadação de prêmios, enquanto os seguros de pessoas, como o seguro de vida, atingiram R$ 16,38 bilhões, representando um crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) revisou suas projeções e estima que o setor segurador crescerá 11% em 2024, um ponto percentual acima da previsão anterior.

Para 2025, a expectativa é de um crescimento superior a 10%, indicando uma continuidade na expansão do mercado.

No cenário empresarial, a Evogard, com sede em Fortaleza e Goiânia, tem se destacado por sua abordagem inovadora no mercado de seguros de veículos. O CEO da empresa, Leo Junio Lobianco, enfatiza a importância de valores sólidos na condução dos negócios: "Na Evogard, somos guiados por Deus, honestidade, gratidão e amor ao próximo."

A empresa adota um rigoroso processo de seleção, com quatro etapas que garantem a contratação de talentos alinhados aos valores da organização. Essa atenção aos detalhes cria um ambiente de trabalho único, onde muitos colaboradores chegam a tatuar a marca da empresa como símbolo de pertencimento e orgulho.

Com o objetivo de oferecer produtos essenciais de forma acessível, a Evogard adapta seus serviços às necessidades do mercado, especialmente no Nordeste e Centro Oeste. Para Diego Tenório e Leo Junio Lobianco, a missão da empresa vai além do lucro: trata-se de garantir que mais pessoas tenham acesso a seguros e soluções financeiras que proporcionem segurança e estabilidade em um cenário de incertezas econômicas.

A visão da Evogard é ambiciosa: se tornar um player de destaque no setor de seguros e finanças, oferecendo produtos que atendam às necessidades reais de seus clientes. Para isso, a empresa continua inovando e expandindo sua atuação, sempre com foco em acessibilidade, sustentabilidade e impacto social.

Em resumo, o mercado de seguros no Brasil demonstra sinais positivos de crescimento e adaptação, com empresas como a Evogard liderando iniciativas que combinam inovação, valores sólidos e foco no cliente para atender às demandas de um mercado em constante evolução.