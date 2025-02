Simone Sampaio – 30 Anos de Carnaval e a Paixão que Transcende a Passarela

Na noite deste domingo (02), Simone Sampaio, madrinha da Escola de Samba Dragões da Real, marcou presença no primeiro ensaio técnico da agremiação, no sambódromo do Anhembi, e tocando no chão do solo sagrado dos sambistas ela reflete sobre estar celebrando 30 anos de história no carnaval paulista. A data é um marco significativo, e Simone, que é uma das figuras mais emblemáticas do cenário carnavalesco, aproveitou a ocasião para refletir sobre sua longa trajetória nas passarelas, sua imensa paixão pelo carnaval e também sobre a possibilidade de uma pausa.

Simone Sampaio está completando três décadas desfilando no carnaval, uma jornada repleta de glórias, dedicação e amor pela cultura do samba. Considerada uma das musas mais importantes da história do carnaval paulista, a rainha das rainhas tem sido um ícone tanto na Dragões da Real quanto no circuito geral do samba. Durante o ensaio técnico, Simone falou sobre o que o carnaval representa para ela: “O carnaval está enraizado em mim, é a minha história de vida, é uma paixão, uma coisa que vai além, um amor eterno!”, declarou emocionada.

A possível despedida da avenida é considerada mais próxima, com a chegada de seus 30 anos de passarela, a pergunta sobre uma aposentadoria da passarela do samba surgiu naturalmente. Apesar de ser uma das figuras mais reconhecidas do carnaval paulistano, Simone se mostrou emocionada com o assunto sobre se afastar do samba, a musa enfatizou que o carnaval não é apenas um trabalho, mas uma extensão de sua própria vida, sugerindo que sua relação com a festa pode perdurar, ainda que a forma como ela participe possa mudar.

Em sua fala, Simone também exaltou o samba como um dos maiores patrimônios culturais, não só do Brasil, mas do mundo. Para ela, o carnaval tem um poder único de conectar pessoas de diferentes origens, raças e credos, tornando-se uma celebração universal. “Cada carnaval celebra o samba. Uma das maiores culturas, acho que, não só do nosso país, onde a gente consegue unir e agregar todos os tipos de credo, raça, de gente”, afirmou. Essa visão reflete sua crença de que o carnaval vai muito além da festa, sendo um movimento cultural que ultrapassa fronteiras.

Comemorando 30 anos de história no carnaval, Simone Sampaio continua sendo uma das grandes estrelas da festa. Sua dedicação, paixão e amor pelo samba são incomparáveis e estão enraizados em sua trajetória. Seja na passarela ou fora dela, Simone será sempre uma figura essencial para o entendimento e a preservação da cultura carnavalesca. A musa não tem pressa de se despedir da avenida, pretende curtir até o último segundo e sobre o futuro, com certeza, surpresas estão por vir,”tenho muitos projetos e coisas maravilhosas estão chegando, isso eu garanto.”

Como madrinha da escola, no carnaval 2025 Simone desfilará a frente do carro abre alas e promete surpresas na avenida, onde a agremiação da Vila Anastácio, situada na zona oeste da capital paulistana, levará para a passarela do samba o enredo "A vida é um sonho pintado em aquarela!", o qual está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Freitas. A agremiação será a 3ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro de 2025, pelo Grupo Especial do carnaval de São Paulo.

O samba de enredo que embalará o desfile é de autoria dos compositores Galo, Léo do Cavaco, Jairo Roizen, Rodrigo Dias, Thiago Meiners, Fadico, Claudio Mattos, Clairton Fonseca, Robson Valêncio, Vitor Blanco, Alves e Tubino.

Crédito das Fotos: Renato Cipriano e Zuleika Ferreira / Divulgac?a?o

Foto: Renato Cipriano e Zuleika Ferreira / Divulgac?a?o