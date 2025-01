Tatuador avalia caso de empresário que morreu após anestesia para tattoo

Um empresário morreu após anestesia geral para fazer tatuagem em Santa Catarina. O caso levantou dúvidas sobre o procedimento e deixou muita gente em alerta. Adão Rosa, tatuador de Neymar, Gusttavo Lima, Bruna Marquezine e outros famosos, comenta o caso, diz que não recomenda a anestesia geral e afirma que a técnica segura é a sedação profunda, sempre com infraestrutura hospitalar.



“Somos os pioneiros em sedação no Brasil, desde 2017, e nunca utilizamos anestesia geral, que é um procedimento com os mesmos riscos de uma cirurgia, por exemplo. É um perigo iminente. Já a sedação, que é um sono profundo, não oferece os mesmos riscos. Além disso, sempre temos acompanhamento médico e em casos mais complexos estrutura de UTI. Não indico a anestesia geral, isso é uma irresponsabilidade e deve ser evitada”, opina.



O tatuador explica que a sedação é comum e segura, desde que a pessoa também faça todos os exames preventivos e seja bem assistida do começo ao fim por um profissional da saúde. “Esse caso [a morte] não deve gerar um pavor coletivo. É um caso isolado e deve ser investigado porque a anestesia geral não deveria ser usada para esse fim. É um risco grande”, diz.



Adão Rosa diz que recorre sempre aos cuidados médicos, sobretudo para tatuagens maiores e mais complexas que demandam mais tempo, caso de fechar as costas ou abdômen de uma pessoa, por exemplo. E diz que não aconselha a sedação – ainda que local – sem qualquer real necessidade e parecer médico.



“Por outro lado, nenhuma técnica de sedação deve ser banalizada, temos que ter responsabilidade dobrada ao indicar o procedimento e avaliar o cenário como um todo, afastando riscos e complicações. Já fizemos milhares de tatuagens com sedação e nunca tivemos um incidente. Isso mostra o quão segura e responsável é a técnica”, garante.



O tatuador é fundador da Náutica Tattoo, marca com 24 anos de história e estúdios no Brasil, Itália, EUA e França. Desde o seu lançamento, o estúdio já fez milhares de tatuagens, incluindo projetos complexos como fechamento de costas completas, que demandam precisão e maestria artística.



Nomes como Gabigol, MC Guimê, Vini Jr. e outros artistas e atletas famosos escolhem a marca para eternizar momentos importantes em suas vidas. Neymar, por exemplo, iniciou sua jornada no universo das tatuagens com o tatuador e seu filho, Kauan Rosa, co-fundador da Náutica, consolidando ainda mais a reputação da marca.



Para Adão Rosa, além de tudo vale buscar o histórico do profissional e do estúdio na hora de fazer uma tatuagem, seguindo à risca todas as recomendações. “Quando se tem referência e confiança na equipe, não há o que temer. Todos os riscos serão minimizados. Por isso é importante pesquisar sobre o estúdio, entender e respeitar cada etapa, e seguir as orientações do próprio tatuador”.