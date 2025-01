Bell Marques reúne mais de quatro mil pessoas na corrida "100% Você"

Hoje (26), em pleno domingo ensolarado na Bahia, acontece um marco no calendário das corridas de rua: Bell Marques e seus filhos, Rafa e Pipo, deram início à primeira edição da Corrida "100% Você", na Nova Orla de Salvador.

A corrida, que se tornou um grande sucesso antes mesmo de acontecer, reuniu 4.000 corredores, superando as expectativas iniciais de 1.200 inscritos. Em apenas 48 horas após a abertura das vendas, as vagas foram esgotadas, e devido à alta demanda, a organização decidiu expandir o evento. Sucesso absoluto!

Na programação, a manhã começou com um aquecimento animado, conduzido pela equipe da FitDance, que preparou os corredores para o desafio. Às 7h, a primeira largada aconteceu com a prova de 10 km, seguida pela largada dos 5 km, percorrendo a nova orla da cidade com uma vista deslumbrante do mar. Ao longo do circuito, os corredores se depararam com ativações com banda de Fanfarra, Trio elétrico e batucada para dar uma energia a mais aos atletas.

Acha que acabou? Não! Para encerrar a festa, Rafa e Pipo Marques subiram ao palco do Maho Beach Club, onde apresentaram um show empolgante para encerrar o evento. E, para surpresa dos atletas, claro que Bell Marques faria parte dessa festa, cantando seus grandes hits de carreira.

O evento não foi apenas uma prova de resistência, mas uma verdadeira celebração do espírito saudável e da convivência familiar, promovendo, ainda, a marca 100% Você, que com seus produtos inovadores, como o Choco Energy, tem se consolidado como parceira de quem busca qualidade de vida e energia.

“A corrida foi um sucesso absoluto. Ver a alegria e a energia de todos os participantes me emocionou. Fiquei feliz de correr ao lado de tanta gente que compartilha do meu amor pelo esporte e pelo bem-estar. Agora é só esperar as próximo edições” afirmou Bell, com um sorriso largo, após cruzar a linha de chegada.

Com o sucesso desta primeira edição, as expectativas para as próximas corridas são as mais altas possíveis e, claro, a família Marques já se prepara para entrar, oficialmente, com a Corrida 100% Você no circuito de provas pelo Brasil. Aguardem as próximas edições!