Grupo Trilogia aposta em novo single em versão ao vivo

O grupo Trilogia, que conta com grandes nomes do pagode como Vitinho, Suel e Rony Lucio, lança nesta sexta-feira (24) a versão gravada na Maratona da Alegria de 'A Partir de Agora - Ao Vivo', que foi realizada na Praça da Apoteose, com um público de mais de 30 mil pessoas.





Donos de “Essencial”, “Tal Dia”, “Rei do Amor”, além do EP “Somos Trilogia”, o grupo traz mais um sucesso junto a rádio, agora em sua versão “Ao Vivo”, trazendo a história de um romance onde o homem se preocupa com a sua companheira, por um comportamento estranho, e quando chega em casa, descobre que a família ganharia um novo membro.





“Cheguei meio ofegante

Todo preocupado

Você me esperando sentada no quarto

E eu sem entender



Você ainda nervosa

Me falou chorando

Que além de casal somos os pais do ano

A vida a dois hoje acabou de vez

A partir de agora somos três”





A primeira versão do single, lançado em 2024, ultrapassou 6 milhões de reproduções nas plataformas digitais, além dos outros lançamentos como “Essencial” e “O Tal Dia”, que também chegaram a 3,5 milhões de streams.





Acompanhe: https://onerpm.link/132137460297