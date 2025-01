Nesta quinta, FP do Trem Bala chega a Brasília para show inédito

No dia 23 de janeiro, FP do Trem Bala vai agitar Brasília no 5UINTA MARCHA, com um show no Estádio Nacional Mané Garrincha, a partir das 21h. O artista vai apresentar seus maiores sucessos, que conquistaram as paradas musicais e continuam dominando as plataformas de streaming.

O sucesso de FP começou com “Vamos Pra Gaiola”, em parceria com Kevin O Chris, um hit que virou fenômeno nas redes. A música já soma mais de 134 milhões de streams no Spotify e 105 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se um marco no funk nacional.

Em 2024, FP seguiu com o sucesso “Ela Vem, Brota No Meu Setor”, em colaboração com Rodrigo da CN e DJ Zygão. A faixa já ultrapassa 23 milhões de plays no Spotify e 24 milhões no YouTube, consolidando o artista como um dos grandes nomes da cena.

Outros hits, como “Foi Até Bom Te Encontrar” (26 milhões no Spotify e 47 milhões no YouTube), além de “Ai Calica” e “Bandido Mau”, seguem conquistando cada vez mais fãs. Os ingressos para o show estão se esgotando rapidamente, então não perca a chance de curtir uma noite inesquecível com FP do Trem Bala!

Data: 23/01, a partir das 21:00

Local: Arena BRB - Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília

Últimos ingressos disponíveis!