Vila Don Patto anuncia quinta edição da tradicional da "Colheita da Uva"

A Vila Don Patto, complexo que envolve natureza, lazer e gastronomia, na cidade de São Roque mantém a sua tradição no primeiro mês do ano e anuncia a 5ª edição da Colheita de Uvas. Neste ano, os visitantes terão a oportunidade de conferir uma experiência inesquecível nos próximos dois finais de semana, quando serão programadas a realização de quatro grupos que realizarão uma visita ao parreiral para realizarem uma colheita das uvas direto das videiras, além de saborearem um delicioso buffet de café da manhã.

“Esse importante encontro que marca a realização da colheita remete à tradição da família Patto, que em sua trajetória no Brasil, iniciou a produção de vinhos nessa fantástica e importante cidade de São Roque. Chegamos à nossa quinta edição e esperamos o mesmo sucesso das anteriores. Trata-se de um momento bastante aguardado pelos clientes que promovem momentos memoráveis ??junto aos membros da família”, pontua o presidente do Grupo Don Patto, Túlio Patto.

A Vindima (Pisa da Uva) é uma festa tradicional em São Roque, conhecida como uma das principais cidades produtoras de vinho do país, e que este ano será nos dias 15 e 16 de fevereiro. A festa organizada pela Vila Don Patto, começa bem cedo tendo como objetivo que todos os participantes aproveitem cada momento da experiência inesquecível que envolve o encontro. Pela manhã, os visitantes serão recepcionados com uma porcelana e deliciosa mesa de café da manhã especial, montada num cenário que destaca a beleza e o charme da Mata Atlântica. Com assinatura do chef José Miranda, os participantes terão opções variadas de pães, bolos, sucos, frios e diversas delícias para iniciar a programação.

Na sequência, os turistas irão até o parreiral onde acontece a colheita das uvas que serão pisadas, seguindo para a famosa e divertida pisa da uva, que é o ponto alto da festa.

Amassar a uva com os pés para fazer vinho, é um método comumente utilizado pelos antigos produtores artesanais de vinho. A técnica que foi passada de pai para filhos foi reproduzida pelos participantes da Vindima.

Ao finalizar a pisa, os visitantes serão direcionados para um delicioso almoço no restaurante português. O buffet preparado pelo chef poderá ser acompanhado por um delicioso suco de uva e uma taça de espumante Edma Don Patto.

Para a ocasião, os clientes participam de munidos de tesoura, cestinhas e chapéus para a realização da colheita, além de confraternizar e participarem das atividades, que incluem o café da manhã.

A Vila Don Patto comemora seus 15 anos de atuação na cidade de São Roque, próxima capital paulista. O espaço que reúne lazer e diversão para toda a família, conta com uma programação bastante variada, distribuída em seus 40 mil metros quadrados de área, que possibilitam experiências e momentos inesquecíveis aos visitantes.

No empreendimento estão distribuídos diversos espaços, como o Playground, espaço preferido dos baixinhos, onde é possível aproveitar o Mini Carrossel, a Mini Roda-Gigante, a Cama Elástica, o Escorregador, a Casinha de Boneca, o Gira-Gira, entre outras atrações . Também conta com um espaço kids para os menores de cinco anos de idade; lojas de artesanatos, redário, sorveteria, café, padaria, adega/empório, casa de doces de portugueses e os requisitados Restaurante Português, o restaurante italiano La Pasta e o restaurante Bistro & Parrilla.

Onde: Km 2,5 do Roteiro do Vinho. São Roque/ SP

COLHEITA 2025: Dias 11, 12, 18 e 19 de janeiro de 2025

Inclui: chapéu, buffet de café da manhã (no restaurante italiano LA PASTA), cesta para colheita (que poderá ser levada com um quilo de uvas) .

Investimento: R$ 236,00/adulto e R$ 180,00/crianças de 04 a 11 anos (reservas antecipadas).

Horário: 9h.

Reservas pelo Whatsapp 11 97563-9637. Mais informações pelas redes sociais @viladonpatto ou pelo site:

www.viladonpatto.com.br

VINDIMA 2025 (pisa da uva): dias 15/02/2025 e 16/02/2025

Inclui: chapéu, buffet de café da manhã (no restaurante Bistrô & Parrilla), almoço (no restaurante português) e a pisa da uva em nosso lagar.

Investimento: R$ 465,00/adulto e R$ 315,00/crianças de 04 a 11 anos (reserva antecipada)

Horário: 9h

A experiência começa na Vila Don Patto, às 9h com o delicioso buffet de café da manhã no nosso restaurante Bistrô & Parrilha.