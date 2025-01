Saiba quem está por trás da decoração do Réveillon do Copacabana Palace

O Réveillon do Copacabana Palace, conhecido pela sofisticação e glamour, ganhou um novo brilho em 2024 graças ao arquiteto e cenógrafo Harley Vix. Inspirado na exuberância das flores e plantas brasileiras, Vix trouxe um cenário de tirar o fôlego que encantou os presentes.

A decoração foi uma homenagem à diversidade e beleza da flora nacional. Com árvores flutuantes, jardins suspensos e uma paleta vibrante de cores e formas, o projeto recriou a atmosfera de paisagens icônicas do Brasil. Cada detalhe foi pensado para destacar a riqueza natural do país, desde as flores cuidadosamente selecionadas até as composições de folhagens que emolduravam o salão.

A experiência do arquiteto em cenografia foi um dos pilares para o sucesso da decoração. Vix utilizou sua expertise para criar um ambiente que não apenas surpreendesse visualmente, mas também emocionasse os convidados. O retorno foi imediato e positivo, tanto do público quanto da equipe do hotel, que elogiaram a criatividade e a execução do projeto.

Entre os elementos que mais se destacaram, os jardins suspensos receberam atenção especial, simbolizando a leveza e a grandiosidade da natureza. Além de ser um marco na carreira de Vix, o projeto reforça a importância de valorizar as referências culturais brasileiras em eventos de grande porte.

Com essa celebração da flora e da arte, Harley Vix entregou um Réveillon inesquecível, marcando mais um capítulo na história de um dos eventos mais icônicos do Rio de Janeiro.