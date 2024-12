Record exibe "Rústico" de Zezé Di Camargo, gravado no "Navio do Zezé"

SIGA NO

No dia 27 de dezembro, a partir das 22h30, a Record exibirá o especial "Rústico", o primeiro projeto solo de Zezé Di Camargo, que marca um momento de renovação em sua carreira. Inspirado em seu estilo de vida simples, adotado durante o período de isolamento na pandemia, o projeto reflete a essência do homem do campo e resgata suas raízes.

Gravado no “Navio do Zezé” , realizado no mês de novembro, show terá mais de 1h de duração

Dono de uma das vozes mais marcantes da música sertaneja, Zezé promete encantar o público com um repertório especial, que reúne canções de sua autoria.

Entre as músicas estão composições inéditas e sucessos consagrados, apresentados em versões que expressam a emoção intimista do artista, como “É o Amor”, “No Dia Que Eu Saí de Casa”, “Fera Mansa”, “Menina Veneno”, “Faz Mais Uma Vez Comigo”, “Dou a Vida Por Um Beijo”, “Sem Medo de Ser Feliz”, “Me Leva pra Casa”, “Cada Volta é um Recomeço” e “Pra Não Pensar em Você”.

Do projeto solo, destacam-se as faixas inéditas “Fraude”, “35 Latas de Cerveja”, “Discutidas”, “Frente Fria”, “Banalizaram”, “Te Vi Bebi”, entre outras.

Sobre o projeto, Zezé comenta:

"Por conta do isolamento social provocado pela pandemia, eu me instalei na minha fazenda, onde criei e desenvolvi ‘Rústico’, que resgata ainda mais a minha essência. Eu já profetizava isso em um poema de anos atrás, que reflete exatamente o que estou vivendo agora."

