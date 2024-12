Apresentador Gui Moreira lança revista Você Melhor: 'Uma grande conquista'

Depois do sucesso do seu programa na televisão, Gui Moreira agrega agora mais um veículo de comunicação ao seu grupo de mídia. Trata-se da revista impressa e digital “Você Melhor”. O novo veículo do Grupo Você Melhor de Comunicação traz conteúdos exclusivos sobre saúde, estética, bem estar e comportamento e tem circulação em São Paulo e Minas Gerais.

Gui Moreira, diretor da revista, destaca a credibilidade e crescimento do grupo. “Como diretor desse novo produto, não posso deixar de pontuar que consolidar-se como um grupo de mídia respeitado e de credibilidade é uma grande conquista que envolve dedicação, compromisso e uma profunda responsabilidade com os profissionais envolvidos. Tudo isso reflete a capacidade em entregar conteúdos que impactam positivamente a vida de milhares de pessoas, ajudando-as a tomar decisões mais conscientes e a adotar práticas saudáveis no cotidiano. Com uma presença sólida em múltiplas plataformas como; programas de televisão, revista impressa e podcast, a missão de transmitir informação de qualidade sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida ganha força, reafirmando o compromisso com o nosso público”. Finaliza.

O apresentador destaca também que “os detalhes e a experiência fortalecem a credibilidade do grupo Você Melhor de Comunicação”. Na TV, o programa já é destaque na Band, SBT e Record e se posiciona referência para o público que busca informação confiável em meio ao excesso de dados e desinformação nas redes. Além disso, o compromisso com a inovação e tendências é uma peça fundamental para Moreira.

“Alcançar o patamar de grupo de mídia é uma conquista baseada na excelência, na ética e no compromisso de toda equipe. Muito obrigado a todos os parceiros, equipe e profissionais que confiam no nosso trabalho!”, finaliza Gui Moreira.

Quem é Gui Moreira?

Gui Moreira é apresentador e diretor do programa Você Melhor, exibido em vários estados e em várias emissoras do país, sendo referência na área médica. É também colunista de jornais e revistas, diretor de TV e empresário. Sua linha editorial é clara, objetiva e imparcial, trazendo a qualidade como regra principal em seus programas, se transformando em referência na mídia mineira.

Dinâmico, extrovertido e dono de uma personalidade diferenciada, Gui Moreira passou por diversas emissoras de TV. O apresentador é sucesso não apenas na telinha, mas também como influenciador digital, com milhares de seguidores.

Com sua desenvoltura diante das câmeras e nas redes sociais, Gui Moreira se destaca como apresentador, e se prepara para em breve, estrelar dois programas em 2025, entre eles um programa com exibição nacional.