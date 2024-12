Rapper mineiro, Cjota traz rap e funk em novas colaborações

O rapper mineiro Cjota, natural de Belo Horizonte, celebra o sucesso de seu álbum Traumas e Vícios com o lançamento da versão Deluxe do projeto, que chega na próxima quinta-feira, 12 de dezembro. O artista, que soma quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mantém sua ascensão no cenário urbano com uma coletânea renovada e inédita, que inclui colaborações com grandes nomes do rap e funk.

A versão Deluxe de Traumas e Vícios traz sete faixas inéditas que exploram os universos do funk e do trap. Entre os destaques, o projeto apresenta colaborações com artistas como Donatto e OG Beatz em "Ariana"; GVS, Ribb e Dfideliz em "Vou Morrer com Meu Orgulho"; e Ryan SP com GVS em "Capricorniana". Também marcam presença no álbum Marquinho no Beat, Kawe, Paiva e MC Tuto, além de faixas como "Mente do Coringa", com Marquinho no Beat, Honaiser e G Hard. O lançamento ainda conta com a continuação de um dos maiores sucessos de Cjota, a faixa “Marcas de Batom Pt. 2”, fechando o álbum com um retorno triunfal.

“Essas músicas não entraram no álbum original, mas, na minha opinião, elas mereciam estar ali. Por isso, decidimos trazer essa versão Deluxe, onde experimentei outros gêneros e explorei diferentes sonoridades. Acho que meus fãs vão se surpreender”, comenta Cjota sobre o novo projeto.

Desde o lançamento do álbum Traumas e Vícios em outubro, Cjota tem conquistado grandes marcos na carreira. Seu single “Duas Mulheres”, com Vulgo FK e Pedro Lotto, já alcançou mais de 40 milhões de streams, estando entre os hits mais tocados do país. Com o sucesso de seu segundo álbum, o rapper mineiro se prepara para firmar ainda mais seu nome no cenário musical com esta versão Deluxe.

A versão Deluxe de Traumas e Vícios será lançada na quinta-feira, 12 de dezembro, e estará disponível nas principais plataformas de streaming.

Tracklist:

1- Ariana - PROD. Donatto e Ogbeatz

2- Vou morrer com meu orgulho - FEAT. Dfideliz PROD. Donatto & Ogbeatz

3- Amor ou grana? - FEAT. MC Tuto PROD. Pedro Lotto & Marquinho no Beat

4- Mente do coringa - FEAT. Ghard & Ryu The Runner PROD. Honaiser, Marquinho no Beat, Young Chencs & Roddy Beatz

5- Capricorniana - FEAT. Ryan SP PROD. GVS

6- Modelo russa - FEAT. MC Paiva & Hawe PROD. Marquinho no Beat

7- Marcas de batom PT.2 - PROD. Marquinho no Beat