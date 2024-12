Torcedores do Flamengo vivem momento único na despedida de Gabigol

No último domingo (08), o Maracanã foi palco não apenas da despedida de Gabigol, um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, mas também de histórias emocionantes de dois torcedores que viveram uma experiência inesquecível. Graças a uma ação do influenciador Lucas Tylty no Instagram, Luane Pantoja e Yago D’ávila foram presenteados com ingressos VIP para acompanhar esse momento histórico.

Lucas Tylty promoveu o sorteio por meio de relatos dos torcedores em sua publicação, pedindo que compartilhassem por que mereciam estar no jogo. As histórias de Luane e Yago se destacaram entre centenas de comentários emocionantes. Conheça a história de cada um:

Luane Pantoja: O esforço de um sonho

Luane Pantoja, natural de Macapá, foi indicada por um amigo que relatou sua história: ela havia viajado até o Rio de Janeiro com o objetivo de assistir à despedida de Gabigol. Apesar do grande esforço financeiro e logístico, ela não conseguiu adquirir o ingresso devido à alta demanda. Sua paixão pelo Flamengo e determinação comovente chamaram a atenção de Tylty, garantindo a ela o tão sonhado lugar no Maracanã.



Yago D’ávila: Uma jornada que mudou uma vida

Já Yago D’ávila compartilhou uma história que mistura sacrifício e realização. Em 2019, ele vendeu tudo o que possuía para assistir à final da Libertadores em Lima, Peru, onde Gabigol brilhou ao marcar dois gols históricos. Durante o jogo, Yago capturou uma imagem da torcida com seu iPhone 7 Plus que viralizou pelo país, projetando-o como um talentoso fotógrafo. Sua história chegou ao próprio Flamengo, que o entrevistou tempos depois. Quatro anos mais tarde, ele teve a chance de ver de perto o ídolo que transformou sua trajetória.

Um Desfecho emocionante

No Maracanã lotado, ambos puderam viver a despedida de Gabigol em grande estilo, cercados por uma torcida apaixonada e por diversas homenagens ao jogador que marcou época no clube. Para Luane e Yago, foi uma experiência que simbolizou não apenas o amor pelo futebol, mas também a realização de sonhos através de histórias de perseverança e paixão.

A ação de Lucas Tylty mostrou como o esporte pode transcender os limites do campo e tocar profundamente as vidas de seus torcedores.