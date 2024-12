Saiba quem são os melhores advogados trabalhistas de Minas Gerais

SIGA NO

Conheça 5 Advogados Especialistas no Tema O mercado de trabalho brasileiro é marcado pela diversidade das relações estabelecidas entre empregador e empregado. Nesse cenário, destaca-se duas modalidades: a terceirização permite que empresas contratem serviços especializados de terceiros; e a pejotização que se trata da contratação de profissionais como pessoas jurídicas, no lugar de colaboradores CLT.

Os dois exemplos citados podem oferecer maior flexibilidade para as empresas e redução de custos trabalhistas, mas são muitos os casos em que a pejotização pode mascarar relações de emprego, privando trabalhadores de direitos como férias, 13º salário e previdência.

Embora a terceirização seja regulamentada no Brasil, tendo sido ampliada em 2017, sua prática ainda gera muita discussão, tanto para trabalhadores que enfrentam o desafio de adaptar-se a esse cenário, muitas vezes sem a segurança do emprego formal, quanto para empregados que buscam alternativas na relação de trabalho em seus negócios.

É natural a divergência entre os envolvidos nessa relação e muitas vezes o caminho para uma solução irá necessariamente passar pelo crivo jurídico. Diante dessa realidade tão latente muitos são os advogados que se especializaram na área e nesse artigo ranqueamos os 5 melhores.

Dr. Landulfo de oliveira Ferreira Júnior

É sócio do escritório Abdalla Landoufo, com atuação em São Paulo e Belo Horizonte, é graduado em Direito UFMG, possui mestrado em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, sendo presidente da Comissão Especial de Assuntos Jurídicos e Fiscais do SINDSEG MG/GO/MT/DF; Associado da Seção Brasileira da AIDA – Associação Internacional de Direito de Seguros.

Drª Marina Aguayo Simão

Sócia fundadora do Escritório Aguayo Simão Advocacia e Consultoria, com atuação em todo o território nacional, Drª Marina lidera uma equipe de advogados especialistas nas áreas contencioso, consultivo e estratégico. Pós-graduada em Direito Processual pela Universidade PUC Minas e em advocacia trabalhista pela Faculdade Cândido Mendes. Presidente do Conselho Trabalhista da Federaminas.

Membro da Comissão de Assuntos Sociais e Trabalhistas da OAB. Mentora da OAB Jovem/MG. Com grande destaque em Belo Horizonte, sua trajetória é marcada pela grande expertise em serviços jurídicos de alta qualidade e de resultados nas áreas do direito civil, empresarial e trabalhista. Para mais informações acesse https://aguayosimao.com.br

Dr. Gustavo Godinho Capanema Barbosa

É graduado em direito pela Faculdade Milton Campos, MBA em Administra e Negócios pela FDC e em Gestão de Comercio Exterior e Negócio Internacionais pela FGV. Possui mais 10 anos de experiência no desenvolvimento de atividades jurídicas em empresa de capital aberto.

Atualmente, atua na assessoria jurídica a pessoas físicas e jurídicas nas áreas societária, comercial e cível.DR. Davidson Malacco FerreiraÉ sócio do escritório Ferreira e Chagas Advogados especialista e mestre em Direito do Trabalho e Previdenciário (PUC Minas). Professor da PUC Minas.

Especialista em Direito Desportivo. Conselheiro Seccional da OAB/MG. Secretário Geral da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB/MG.

Dr. Eduardo Souza Lima Cerqueira

É sócio fundador da Moisés Freire Advocacia, localizado no bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte, especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, com pós-graduação pelo CAD/Gama Filho e pós-graduando em Finanças e Controladoria pelo IBMEC/MG.