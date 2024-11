No dia 21 de novembro (quinta-feira), o Grupo Clareou lançará uma nova fase em sua carreira musical com o single “Tiquetaquear”, em parceria com o cantor Ferrugem. O lançamento, que ocorrerá às 21h00, fará parte de um projeto que incluirá outras faixas como “Engatilhado”, “Sem Ela Não Dá”, “Marra de Durão” (também de Ferrugem), “Coragem” (Manda) e “Lucidez”.

Criado no Rio de Janeiro em 2010, o Grupo Clareou é formado por Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo. Com quase quinze anos de trajetória, o grupo conquistou o coração de muitos brasileiros com sucessos como “Marra de Durão” e “Só Penso No Lar”.

Branco comentou sobre a relação próxima que o grupo mantém com Ferrugem e como ele não poderia faltar nesta nova fase: “Tivemos o Ferrugem mais uma vez no nosso DVD, um cara que sempre esteve perto da gente. Ferrugem chegou a fazer com a gente a roda de samba do Clareou, eu acho que em 2015. Ele fez lá com a gente um domingo. Em 2017, ele participou de um DVD nosso, na Tradição, ali no Valqueire, cantando faixas como ‘Mal-Entendido’ e ‘Dia de Sol,’ que explodiram na rua.”

Ele também falou sobre o significado desse lançamento e da parceria: “Ele não podia estar de fora desse momento nosso, né? Em especial pra mim, assumindo de fato como vocalista do Clareou. E foi lindo, porque tem uma música inédita chamada ‘Tiquetaquear,’ junto com ‘Marra de Durão,’ que já é um sucessaço nosso também, que todo mundo ama. E na voz do Ferrugem, meu Deus, ele tirou onda, ficou muito bom!”

A expectativa é alta para esse lançamento, que promete agitar as playlists e continuar a trajetória de sucesso do grupo no cenário do pagode.