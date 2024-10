Em uma noite memorável para o jornalismo brasileiro, a apresentadora Gardênia Cavalcanti foi homenageada com o 10º Prêmio ABP de Jornalismo, durante a abertura do XLI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em Brasília. O prêmio, considerado o maior reconhecimento da área médica para jornalistas no Brasil, destaca a contribuição excepcional da jornalista na desmistificação de questões relacionadas à saúde mental.

A premiação, que bateu recorde com quase 500 trabalhos inscritos em diferentes categorias, reconheceu o trabalho desenvolvido por Gardênia no programa "Vem Com a Gente", exibido diariamente na Band. A escolha da apresentadora reflete seu comprometimento em abordar temas sensíveis relacionados à saúde mental de forma acessível e humanizada.

Compromisso com a informação de qualidade

O trabalho de Gardênia Cavalcanti se destaca pela parceria com o psiquiatra e coordenador de Saúde Mental do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), Dr. Ervin Cotrik, O especialista passou a integrar semanalmente o programa e juntos, eles desenvolvem um quadro dedicado à saúde mental, onde abordam temas complexos de forma clara e didática, tornando o conhecimento psiquiátrico mais acessível ao público.

"Ajudar pessoas sempre foi uma vontade muito constante. Ter de segunda a sexta um espaço na televisão e saber que milhares de pessoas me assistem é uma missão", destaca Gardênia, que vê na parceria com o Dr. Cotrik uma oportunidade de expandir o alcance das discussões sobre saúde mental.

“Quando conheci o Dr Ervin Cotrik e vi a forma simples que ele explica os problemas mentais, pensei durante a entrevista: preciso chamá-lo mais vezes. Já fiz a proposta para ele estar comigo semanalmente. A ideia é dar diretrizes e alertar. Se a tristeza não passa algo não está bem”, completa Gardênia.

Impacto social e reconhecimento

O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Antônio Geraldo da Silva, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela jornalista na promoção de um diálogo mais aberto sobre saúde mental. A premiação aconteceu na última quarta-feira, 23, primeiro dia do XLI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que este ano teve como tema central "Psiquiatria e inteligência artificial: como integrar as novas tecnologias".

A homenagem recebida por Gardênia Cavalcanti representa não apenas um reconhecimento profissional, mas também um incentivo para que outros comunicadores abordem temas relacionados à saúde mental com responsabilidade e sensibilidade. “Queria desmistificar a psiquiatria. Principalmente no mundo de hoje com tanta informação, tantas cobranças, tantas mudanças precisamos entender o porquê às vezes acontece algo em nós e que não podemos negligenciar as dores do outro. Falar abertamente é uma forma de dizer: entendemos a sua dor. Você não está sozinho”, explica a jornalista.

Congresso e inovação

O XLI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, palco da premiação, reúne até 26 de outubro os principais nomes da psiquiatria nacional e internacional. O evento aborda temas cruciais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, além de discussões sobre a integração de novas tecnologias no campo da saúde mental.

Além da programação científica, o congresso promove atividades culturais que incluem exposição de fotos, pôsteres e um show exclusivo da banda Jota Quest para os congressistas, unindo ciência e cultura em um mesmo espaço.

"Sei que não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar muita gente", finaliza a apresentadora.