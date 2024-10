Iara Amaral se compromete em ser a voz dos pais de crianças especiais







A candidata a vereadora de Uberlândia, Iara Amaral, lançou duras críticas ao descaso de que a cidade de Uberlândia sofre com o autismo e suas crianças que estão praticamente abandonadas ela se compromete com apoio para mães de crianças atípicas, como as que cuidam de filhos com necessidades especiais. Segundo Iara, que suas promessas serão feitas, e trabalharão incansavelmente sobre o tema Que Uberlândia sobre uma triste realidade, onde o governo deixa bdiversas famílias desamparadas. mas até hoje, as mães continuam lutando sozinhas por direitos que deveriam ser garantidos", ressaltou.



Como mãe de um filho autista, Iara conhece de perto os desafios diários enfrentados por essas famílias. Ela destacou que, além da falta de recursos, a omissão do poder público na implementação de políticas específicas agrava a situação das mães que muitas vezes precisa abandonar o mercado de trabalho para se dedicar integralmente ao cuidado dos filhos "O que vemos são promessas vazias. Quando se trata de crianças com necessidades especiais, não podemos contar com promessas; precisamos de ações concretas", afirmou.



Iara defende que o município deve estabelecer um programa de atendimento contínuo e especializado para crianças com deficiência, oferecendo suporte não apenas às crianças, mas também às suas famílias. "O apoio às mães atípicas deve ser uma prioridade , com políticas públicas efetivas que garantem a inclusão escolar, terapias e suporte psicológico, algo que tem sido superado até agora", declarou a candidatura.



A mudança, segundo Iara, virá através de sua atuação como vereadora. Ela garantiu que, ao ser eleita , lutará incansavelmente por melhorias reais, como a ampliação dos centros de atendimento e a criação de um fundo municipal específico para essa área "Eu vivo essa realidade e sei o que essas mães precisam. Meu compromisso é garantir que todas as crianças tenham o cuidado que merecem e que as mães não sejam mais abandonadas pelo poder público”, garantiu.



Além de seu compromisso com as mães de crianças atípicas, Iara Amaral também promete lutar por causas igualmente urgentes, como a proteção de mulheres que sofrem ou já sofreram violência doméstica. Ela defende a criação de programas de acolhimento, apoio psicológico e reintegração social para essas mulheres, além de fortalecer as leis municipais de proteção às vítimas. animais, propondo políticas que ampliem campanhas de adoção responsável, combate aos maus-tratos e melhorias nos serviços de saúde e castração animal em Uberlândia "Meu mandato será de defesa da vida em todas as suas formas, seja humana ou animal", concluiu.



PROPAGANDA ELEITORAL – UBERL NDIA-MG – CNPJ CANDIDATO: 56.609.496/0001-50

iara amaral iara amaral iara amaral iara amaral iara amaral iara amaral