A modelo Núbia Oliiver estará no próximo episódio do game show "Acerte ou Caia", apresentado por Tom Cavalcante e produzido pela Record. O programa, que estreou em 18 de agosto, reúne celebridades de diversas áreas em uma divertida competição pelo prêmio de R$ 300 mil por episódio. A participação de Núbia está prevista para ir ao ar neste fim de semana.

Com 16 episódios já gravados, a atração contou com a participação de 176 personalidades, incluindo cantores, ex-BBBs, ex-Fazenda, influenciadores, atores, ex-atletas e humoristas. Cada programa reúne 11 convidados para desafiar suas habilidades em rodadas de perguntas e provas.

Núbia, que tem mais de 30 anos de carreira e já participou de diversos programas icônicos da TV brasileira, comentou sobre sua experiência no game show: "Foi incrível participar do 'Acerte ou Caia'! A energia da competição, o humor do Tom e a oportunidade de estar ao lado de tantas figuras marcantes foi realmente especial. Estou ansiosa para que todos possam assistir."

Ao longo da sua carreira, Núbia Oliiver se consolidou como uma figura marcante na televisão, participando de programas como "Fantástico", da Globo, "Domingo Legal", do SBT, e do reality show "Casa dos Artistas". Ela também já estampou mais de 18 capas de revistas masculinas, reforçando sua presença no cenário nacional.