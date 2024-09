Janaina Prazeres, influenciadora digital, foi eleita a "Mulher Perfeita" de acordo com um estudo conduzido pela revista Playboy, que utilizou inteligência artificial para fazer a seleção. O algoritmo considerou critérios como simetria facial, proporções corporais e outros parâmetros estéticos, determinando Janaína como o exemplo mais próximo da "beleza ideal". No entanto, apesar de o título parecer um sonho para muitos, Janaína revelou que ser considerada "perfeita" pela aparência trouxe uma série de desvantagens em sua vida pessoal e profissional.



Janaína destacou que o título trouxe também a pressão de se manter sempre perfeita, especialmente nas redes sociais, e elaborou uma lista inusitada com as desvantagens de ser "bonita demais". "As pessoas esperam que eu seja sempre impecável, o tempo todo. Qualquer mínima falha é motivo de críticas. Se estou sem maquiagem, por exemplo, já recebo comentários dizendo que pareço uma pessoa completamente diferente", compartilhou. A influenciadora explicou que essa expectativa não é apenas exaustiva, mas também a afasta de uma vida mais leve e espontânea. Segundo ela, sua aparência se tornou uma prisão.



Outro aspecto delicado que Janaína aborda é a constante objetificação que enfrenta. Ser bonita demais, às vezes, faz com que as pessoas a vejam como um objeto ou um "troféu". Ela também ressaltou a dificuldade de manter amizades femininas, pois muitas vezes percebe um clima de competição e inveja, o que torna difícil manter relacionamentos verdadeiros. Janaína revelou que, em diversas ocasiões, foi tratada com indiferença, seja em eventos sociais ou até mesmo no ambiente de trabalho. A modelo contou que precisou aprender a se posicionar e impor limites para que as pessoas a respeitarem além de sua aparência física.



Além disso, Janaína enfrentou desafios em sua vida profissional por ser considerada bonita demais. Ela compartilhou que, apesar da visibilidade, algumas oportunidades de trabalho foram limitadas, pois sua beleza frequentemente ofusca suas outras qualidades, levando as pessoas a subestimar suas habilidades profissionais.



Em termos estéticos, Janaína investiu cerca de 300 mil dólares em cirurgias plásticas para alcançar sua aparência atual, incluindo rinoplastias, lipoaspiração e a remoção de uma costela, entre outros procedimentos. Para ela, a beleza tem sido uma forma de alcançar uma vida melhor, e ela não hesita em continuar investindo em sua imagem.



Apesar dos desafios, Janaína se mostra feliz com o reconhecimento, mas enfatiza que ser considerada "perfeita" não define quem ela realmente é. "Há muito mais em mim além do que as pessoas veem", afirmou. Ela espera que, no futuro, as mulheres sejam reconhecidas não apenas por sua beleza, mas também por suas outras qualidades e méritos.