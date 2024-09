A Vila Don Patto Catarina, restaurante de cozinha luso-italiana localizado nas dependências do disputado Catarina Fashion Outlet, em São Roque, sugere aos amantes da boa mesa, o “Festival da Alcachofra”. Com início no dia 13 de setembro e encerramento no dia 10 de novembro, a proposta destaca os sabores e aromas da deliciosa e nutritiva iguaria, a alcachofra, como protagonista de elaborações presentes no menu especial.





A proposta do festival é oferecer ao público visitante novas experiências gastronômicas. Para tanto destacamos novidades especiais, com opções marcantes que contam com uma explosão de aromas e sabores e podem ser harmonizadas com nossa carta de vinhos especiais”, comemora o empresário Tulio Patto, presidente do complexo Vila Don Patto.





Para a ocasião, o chef José Miranda, responsável pelos menus de todos os restaurantes do Grupo Don Patto, sugere aos visitantes opções de entradas, pratos principais e sobremesa. Realmente um momento ímpar regado de aromas e sabores especiais. Confira:





VILA DON PATTO CATARINA – FESTIVAL ESPECIAL DO CARDÁPIO





ENTRADAS

. Brusqueta de alcachofra e gorgonzola (6 unidades) – R$ 53,00

. Alcachofra recheada de farofa de pão italiano – R$ 55,00





PRINCIPAL

. Bacalhau gratinado com alcachofra, espinafre, ovos e farofa de migas (atendimento 2 pessoas) – R$ 289,90

(bacalhau em lascas, fundo de alcachofra, alho poro, tomate, ovos cozidos espinafres, creme de natas gratinado com queijo parmesão e farofa de pão)





. Risoto de alcachofra, alheira e ovo frito (individual) – R$ 108,00

(arroz arbóreo, fundo de alcachofra fresco, alheira e ovo frito)





SOBREMESA

. Gelato de alcachofra, croumble de pastel e caramelo salgado – R$ 35,00

Fotos: Divulgação/ Vila Don Patto





SERVIÇO:

Vila Don Patto Catarina: R. Rafael Dias Costa, 140,São Roque. Informações: (11) 4711-3001.