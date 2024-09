A cantora Selena Gomez, as atrizes Alba Flores e Dulce Maria e o piloto Daniel Suarez são alguns dos nomes que assim como Bruna Griphao, já participaram de campanhas, em prol de acabar com diversas práticas de maus tratos aos animais.



Sobre trabalhar com uma organização onde tantos artistas renomados também fizeram parte, Bruna comentou a alegria e satisfação em estar presente e ser figura de uma campanha da Peta, citando referências que já estavam presentes em projetos da mesma organização.

“Bom, eu sou fã da Dulce, ela esteve no Brasil e tive a honra de conhecê-la, óbvio que pra mim foi uma grande referência ao aceitar o convite. Chegaram já com a campanha pronta, gravamos aqui no Rio, toda a organização internacional disposta a viabilizar e fazer com que tudo fosse possível. Pra mim é uma honra estar ao lado de tantos artistas que admiro”

A atriz, cantora e influenciadora Bruna Griphao, se juntou a Peta, organização especializada em campanhas contra maus tratos a animais, em novo projeto para alertar sobre a situação dos golfinhos, fazendo críticas aos parques marinhos, que não oferecem a estrutura que o oceano, habitat natural, ofereceria a eles.

Bruna, que já participou de “Avenida Brasil”, “Malhação” e “Haja Coração”, além de ter sido finalista do BBB, também está em alta no mundo da música, com milhões de streams em “Queimar” e “Bandida”, junto a produção de seu novo EP, com novos feats e lançamentos.