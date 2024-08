Lorena Maria não escondeu sua tristeza ao abordar os ataques que vem recebendo nas redes sociais desde que anunciou sua gravidez com MC Daniel. Em uma série de Stories no Instagram, a influenciadora revelou seu receio de se manifestar online devido à onda de críticas.

"Meus seguidores mais antigos estão muito preocupados comigo porque eu realmente mudei. Estou mais na defensiva e não sei mais o que posso ou não posso dizer. Até as coisas boas que compartilho são distorcidas, o que só aumenta o número de haters. Passar por isso enquanto estou grávida é doloroso. Tenho sorte de ter o apoio do Daniel e das pessoas ao meu redor, mas não está fácil. Estou com muito medo devido à humilhação que estou passando. Sou forte e vou superar isso, como já superei outras dificuldades, mas está sendo muito difícil", desabafou Lorena, que também enfrentou dificuldades para comparecer à festa de aniversário do namorado, completando 27 anos na terça-feira (28.08).

"Foi um grande esforço para mim ir à festa. Fui porque era o aniversário do meu namorado e eu o amo, mas foi muito difícil. Esses dias têm sido complicados. As pessoas não têm ideia do que estamos enfrentando. Estou aterrorizada com o que estão dizendo e fazendo. Mas não pensem que estou triste o tempo todo. Estou tentando viver minha vida, mas isso machuca. Sou carne e osso e ainda estou grávida. Mas é assim que está sendo", acrescentou, lamentando também as críticas constantes em seu perfil.