O quarto episódio do programa “Troca Troca”, apresentado pelos influenciadores Lucas Souza e Alicia X, foi ao ar nesta quarta-feira (28) e contou com a participação de Luis Mariz e Camila Trianda. Durante o programa, Luis falou sobre suas vivências em Portugal e a diferença de relações do país.

Ele comentou sobre as diferenças culturais nos relacionamentos entre portugueses e brasileiros: “O português é muito mais fechado, muito mais na dele, mais receoso. Pra você conseguir desenvolver algo, a pessoa tem que estar bebendo pra se soltar. Sóbria é mais difícil. No Brasil, as pessoas são mais calorosas, o toque é bem maior. Quando eu vim pro Brasil, eu vi muita diferença de como é, e de fato é outra forma de lidar. No Brasil, a pessoa te conquista muito mais, tem mais contato.”



Ao falar sobre sua vida amorosa atual, Luis disse: “Minha vida amorosa não tá tendo nada atualmente né, não tenho muita informações (risos)”.



O episódio abordou as diferentes formas de amar, tema central do programa "Troca Troca", que é transmitido semanalmente.