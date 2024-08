No dia 22 de agosto, o brasileiro Tony’s Grill, em Orlando, foi palco de um evento em apoio ao Senador Republicano Rick Scott. A ocasião, que contou com a organização do respeitado brasileiro Bruno Portigliatti, presidente da Christian University, foi marcada pela participação de importantes membros da comunidade brasileira nos Estados Unidos.

Dentre os poucos brasileiros convidados a expressar seu agradecimento pelos feitos de Rick Scott, estava Richard Harary, CEO da Marco Corporation. Em seu discurso, Richard destacou a importância do trabalho realizado por Rick, tanto em seu mandato atual como Senador, quanto em seus dois mandatos consecutivos como Governador do Estado da Flórida de 2011 a 2018. Ele relembrou o primeiro encontro fechado para alguns lideres com Scott em 2016, na mansão do governador em Tallahassee, onde o então Governador já ressaltava a importância dos laços entre a Flórida e os países da América Latina.

Durante o evento do dia 22 de Agosto, Rick Scott, que está em campanha para reeleição ao Senado Americano por mais um mandato de seis anos, reforçou seu compromisso em manter portas abertas para ajudar empreendedores brasileiros e latino-americanos que chegam aos Estados Unidos, criando empregos e contribuindo para o crescimento econômico da Flórida.

O Senador elogiou a comunidade brasileira, destacando seu crescimento e relevância nos últimos anos. Além disso, foram mencionadas as atuais dificuldades enfrentadas pelo Brasil, e Scott enfatizou seus esforços em manter relações diplomáticas com o país, visando apoiar o povo brasileiro. Rick Scott tambem lembrou a importância do voto, já que nos Estados Unidos não é obrigatório o voto.

O evento foi uma clara demonstração da conexão entre a comunidade brasileira e a liderança política da Flórida, reforçando o apoio a um Senador que tem se mostrado acessível e dedicado às causas da comunidade Brasileira nos Estados Unidos.

Fotos: Divulgacao