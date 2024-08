A colaboração visa o lançamento de um café especialmente produzido para o box da nova obra do autor, "Café com Deus Pai 2025", foram selecionados os melhores lotes produzidos dentre os 12.000 hectares de café de suas fazendas, programado para estrear na Bienal do Livro em setembro de 2024.





A parceria promete unir tradição no cultivo de café da Ruiz Coffees ao talento literário de Rostirola, oferecendo aos leitores uma experiência completa. O Box "Café Com Deus Pai" trará um café gourmet 100% arábica, selecionado exclusivamente para a marca.



A idealização e concretização desse projeto foi articulada pelo empresário Júnior Favoreto, CEO da Agência de Comunicação Portal Group.



Com mais de 2 milhões de exemplares comercializados, "Café com Deus Pai" é o livro de maior sucesso no Brasil, com uma expectativa de alcançar 5 milhões de cópias vendidas nesta nova edição, sendo traduzido em 7 línguas e já atingindo várias partes do mundo, como: Europa, Estados Unidos e parte da América Latina.