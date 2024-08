Tiago Abravanel, atualizou nesta quarta-feira (14) o público sobre o estado de saúde de seu avô, Silvio Santos. Em entrevista concedida à Quem durante o lançamento da autobiografia de Preta Gil no Rio de Janeiro, o ator e cantor revelou que não está visitando o icônico apresentador e dono do SBT, que está internado desde o dia 1º de agosto.

"É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", afirmou Tiago Abravanel, tranquilizando os fãs de Silvio Santos.

Tiago também comentou que a decisão de se internar partiu do próprio Silvio Santos. "Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante", disse o neto, destacando o cuidado que o avô tem com sua própria saúde e confessando que gostaria de seguir o mesmo exemplo quando o assunto é autocuidado.

"Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e que fica prestando atenção na minha saúde, principalmente por fazer trabalhos que exigem do meu físico, como musical e show, sempre tem que estar ligado em tudo. Saúde é uma coisa que mesmo você cuidando, você tem que olhar sempre para que a gente possa fazer tudo que a gente quer durante mais tempo", concluiu Tiago Abravanel.