Hoje, encerra a primeira turma de Peritos da área da beleza do Brasil, e Thaís Giraldelli é a única da área do embelezamento do olhar, podendo atuar em todo setor.Com o aumento dos procedimentos estéticos a demanda do judiciário nesse tema aumentou consequentemente, e antes eram convocados peritos médicos cirurgiões plásticos para fornecerem laudos de litígios envolvendo casos como extensão de cílios, sobrancelhas, micropigmentação, maquiagens etc.



O Judiciário percebeu a necessidade de peritos especializados na área da beleza para emitirem laudos oficiais e pareceres, bem como, para prestar assistência técnica cível para empresas do ramo. Na primeira turma, 10 profissionais renomados e de alta performance do mercado Brasileiro se formaram peritos e estão prontos para atuar nos casos contenciosos.

No caso da Thaís, sua formação em direto facilita o processo e traz de volta uma paixão antiga.



"O Judiciário agora terá a certeza de periciar de forma assertiva e com profissionais extremamente qualificados para as demandas do nosso setor, que tendem a ser cada vez maiores, uma vez que o número de pseudoprofissionais cresce exponencialmente com formações por cursos rasos e sem a devida certificação. As empresas também serão beneficiadas e poderão contratar esse profissional como assistente técnico para contendas do SAC e outras finalidades. Todos saem ganhando “,finaliza Thaís.



A empresária vem sendo desruptiva no cenário de beleza nacional e internacional, também é a mais nova contratação da indústria de extensão de cílios Chinesa, a maior do mundo, para oferecer insights sobre as tendências de beleza no Brasil. Essa parceria é um reconhecimento de sua expertise e influência, destacando a importância do mercado brasileiro no cenário global da beleza.



Recentemente presidiu a sessão da Câmara dos vereadores de São José dos Campos na cerimônia de premiação aos profissionais da beleza destaque 2024.



Palestrante de Harvard, conselheira nacional do CNPB e proprietária da rede Lash House, Thaís trouxe inúmeras novidades para o setor do embelezamento do olhar, rompeu a bolha e agora atua no mercado da beleza como um todo, sendo embaixadora e influenciadora das maiores empresas do setor e fora dele, como: Vermonthimportadora, Rareway cosméticos, Staleks, Fismatek, Samsung e Ford. Pelos dados do Senac, o setor que movimentou mais de 50 bilhões em 2022/2023 ainda deve nos surpreender com números cada vez mais expressivos.

