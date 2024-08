No penúltimo dia do Festival Internacional de Cinema de Paraty, o ator e humorista Robson Nunes e sua esposa, a também atriz Michelle Machado, concederam uma entrevista exclusiva ao cinéfilo Rafael Camacho em nome do EGOBrazil onde falaram sobre a importância do evento e suas expectativas para o cinema brasileiro.

Robson Nunes destacou a relevância de mais um festival de cinema para a cultura brasileira, especialmente nos tempos atuais marcados pelo advento do streaming. "Esse festival chega para enaltecer a cultura e vem com um pacote de beleza por ser em Paraty, que entrega a cultura brasileira por si só", afirmou o humorista. Ele também comentou sobre a dificuldade de ver e divulgar filmes nacionais fora dos festivais devido à burocracia e falta de patrocínios no Brasil. No entanto, Robson Nunes expressou sua felicidade com a realização do Festival de Cinema de Paraty, destacando que a cidade já é rica em cultura e desejando vida longa ao evento.

O casal revelou que, desde o início do relacionamento, fizeram um compromisso de assistir ao cinema brasileiro a cada quinze dias, no mínimo. Robson Nunes comemorou a expansão do cinema nacional para outros nichos e expressou otimismo com o futuro da indústria cinematográfica brasileira.

Michelle Machado, por sua vez, não escondeu a ansiedade pela estreia de seu mais recente trabalho, no qual protagoniza, ao lado de Robson Nunes, um casal preto. "Famílias pretas se amam e têm amor", enfatizou a atriz. O filme, intitulado "Família de Sorte", está previsto para estrear no final do segundo semestre deste ano.

Michelle Machado convidou a todos para assistirem ao filme e torceu para que ele possa ser exibido no próximo Festival de Paraty em 2025. A atriz aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos no festival pelo carinho com a cultura.

O Festival Internacional de Cinema de Paraty se consolida, assim, como um evento vital para a valorização e divulgação do cinema brasileiro, unindo artistas, público e a rica cultura da cidade. de Paraty.