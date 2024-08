Hoje (2), a filha do empresário Roberto Justos, Fabiana Justus, teve alta hospitalar. A influenciadora digital passou por uma nova cirurgia para a retirada de nódulos na tireoide, procedimento que não está relacionado à leucemia que a empresária trata desde o início do ano. Nesta manhã, ela compartilhou em suas redes sociais que já estava em casa.

Em um story no Instagram, Fabiana segurava um quadrinho com os dizeres: "Fé - Crença intensa na existência de alguma coisa: fé em Deus, na vida, no universo. Crença em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade."

Antes da cirurgia, Fabiana explicou que já sabia da existência do nódulo há anos e fazia acompanhamento médico para monitorá-lo. Devido às quimioterapias para tratar a leucemia, o nódulo desregulou o nível de cálcio em seu corpo, tornando necessária a remoção.

Esta foi a segunda cirurgia a que Fabiana foi submetida este ano. No primeiro semestre, ela passou por um transplante de medula óssea e recentemente comemorou cem dias do procedimento.