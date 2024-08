À espera de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda tem dividido com seus milhões de seguidores no Instagram detalhes sobre sua gestação. Recentemente, a influenciadora mostrou a evolução de sua barriga, que já começa a evidenciar a gravidez.

Em entrevista à ELA - O Globo, Graciele compartilhou a experiência de engravidar após os 40 anos, destacando os desafios que enfrentou. Apesar de não haver uma definição exata para a idade avançada na maternidade, ela reconhece a dificuldade e a importância dessa conquista.

“Após várias tentativas e três abortos, conseguir um positivo depois dos 40 anos é uma conquista muito grande. A maioria desiste, não aguenta, não tem estrutura psicológica, porque é muito difícil mesmo”, admite Graciele.

A influenciadora detalha como redobrou os cuidados com sua saúde durante a gestação. Ela ressalta que, independentemente de a gravidez tardia ser a primeira ou não, os cuidados devem ser intensificados.



“Engravidar depois dos 40 exige cuidados, como comer o mais saudável possível, porque pode desenvolver doenças durante a gravidez. Por isso, tem que manter uma alimentação equilibrada. É importante fazer atividade física com cuidado. Temos que estar sempre de olho. Não abusar! Mesmo tendo uma saúde boa, precisamos nos cuidar”, alerta a empresária.

Graciele, que engravidou por meio de uma fertilização in vitro (FIV), destaca o papel fundamental de Zezé durante todo o processo. Ela menciona que a parceria e o apoio do cantor foram essenciais.

Graciele Lacerda - Reprodução Instagram (foto: Graciele Lacerda )

“O Zezé acompanhou todo o processo de FIV que eu fiz. Foram seis no total. Ele sofria cada vez que não dava certo. Acabou que a vontade ficou muito mais forte da parte dele. Então, quando fizemos a sétima FIV, ele estava muito ansioso. O Zezé foi um parceiro muito importante, porque durante o processo nós ficamos frágeis e passamos por um turbilhão de sentimentos. Se você não tiver uma pessoa que te dê o apoio, acaba ficando complicado. Quando veio o positivo ele ficou emocionado, foi muito bonito de ver. E a família também, ficou muito feliz”, afirma a musa fitness.