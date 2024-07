Bruninho & Davi apresentam primeira parte do DVD "Ao Vivo em Curitiba" com faixas inéditas

A espera acabou e Bruninho & Davi apresentam um lançamento muito aguardado por seus fãs, a primeira parte do DVD - Ao vivo em Curitiba. O EP traz sete faixas completas que capturam a energia e a emoção da gravação, que marcou o quarto DVD da dupla na capital paranaense. O projeto já está disponível em todas as plataformas digitais, ouça.

O destaque do projeto é a tão esperada "Quando as Bocas Já Se Conhecem", que tem a participação especial da dupla Hugo & Guilherme. Esta faixa promete conquistar o público com a combinação de vozes e estilos entre as duplas que são conhecidas por seu romantismo.

Para tornar a experiência ainda mais especial, Bruninho & Davi vão disponibilizar clipes semanais de cada música do EP, proporcionando uma experiência visual completa e mantendo os fãs sempre próximos dos conteúdos exclusivos gravados no DVD.

“Amizade Errada”, “Casal Bagaceira”, “Sinto Muito”, “Saudade Te Acha”, “Começo do Fim” e “Sofrimento de Agora”, completam o EP que promete emocionar e preencher o vazio dos fãs que aguardaram meses pelo lançamento.

“Assim como eles, nós também estávamos ansiosos para colocar na rua esse projeto tão lindo e especial, estamos ansiosos para ouvir nossos fãs cantando em coro todos os novos sucessos”, comenta Davi.

Bruninho & Davi são conhecidos por sua energia contagiante e hits que conquistaram o público em todo o Brasil. Com uma carreira sólida e diversos sucessos, a dupla continua a inovar e encantar os fãs com novos projetos e colaborações.

Foto: Divulgação via EGOBrazil