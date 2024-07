“Wi-Fi” chega em todos os aplicativos de música para dar continuidade aos lançamentos do projeto “Lado A Lado B”, DVD que foi gravado no início deste ano em São Paulo. O single do Traia Véia com Luan Pereira se conecta com os fãs com sinais de hit. O áudio estreou na noite de ontem (18), 21h, nos streamings de música, já o videoclipe oficial estará disponível a partir do meio dia no Youtube.

Uma composição do próprio Luan Pereira com Leonardo de Souza Pacheco e Mateus Felipe Félix da Silva, "Wi-Fi" traz uma letra que assemelha uma relação amorosa com os tempos modernos e tecnológicos.

Para escutar a primeira parceira de Traia Véia com Luan Pereira, acesse https://youtu.be/wMwSZnB8XOk?si=vpQwQyqM9niDuXmb e não deixe de conferir!

SOBRE LADO A LADO B

Gravado em fevereiro deste ano na Vibra São Paulo, o novo projeto do grupo Traia Véia movimentou uma multidão para o local. Com participações especiais de Gusttavo Lima, João Gomes, Manu Bahtidão, Luan Pereira e Guilherme e Benuto.

Vale destacar as últimas colaborações lançadas de “Lado A Lado B”, são elas: “Equivocada”, com Gusttavo Lima, que ultrapassa 32 milhões de plays só no Spotify. E “Colo de Menina”, ao lado de João Gomes, que soma mais de 3 milhões de reproduções gerais.

Foto: Alisson Demetrio - Divulgação / Lavinia - Caldi via EGOBrazil