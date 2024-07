Após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, o musical "A Noviça Rebelde" chegou a São Paulo, estreando no último dia 13 de julho no Vibra São Paulo. Com uma curta temporada que vai até o dia 28 de julho, o espetáculo já está atraindo grande público, com sessões esgotadas desde o início.

Pedro Burgarelli, de 14 anos, vive Kurt, um dos filhos do Capitão Von Trapp. Sobre a experiência em São Paulo, ele comentou: "Estar aqui tem sido muito significativo. O público responde de forma incrível, e a energia nas apresentações é única. Apresentar para cerca de 4 mil pessoas por sessão no Vibra é uma experiência à parte, tem sido incrível e muito emocionante."

O musical, que fez grande sucesso no Rio, mantém a mesma repercussão em São Paulo, com sessões lotadas. "A Noviça Rebelde" narra a história da noviça Maria, que se torna preceptora dos sete filhos do Capitão Von Trapp durante os anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial.

Pedro também destacou a importância de atuar ao lado de um elenco talentoso: "Cada apresentação é uma oportunidade de aprender algo novo. Estou absorvendo muito com todos e aproveitando cada momento no palco."