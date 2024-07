Hilton Barros, influenciador digital, compartilhou uma polêmica envolvendo Bia Miranda durante sua participação no podcast GringaCast, apresentado por Renato Ray na Flórida. O influenciador declarou que não compareceria novamente a um aniversário de Bia Miranda após um incidente ocorrido em uma de suas festas.

Barros relatou que, em um aniversário de Miranda, houve uma briga entre ela e sua assessora, que resultou na expulsão da assessora da festa. O conflito foi tão intenso que a polícia precisou intervir. Segundo o influenciador, Bia Miranda ficou insatisfeita com o fato de ele ter comentado sobre o ocorrido publicamente e enviou uma mensagem de áudio pedindo que ele não falasse mais sobre o assunto.

"Não iria de novo num aniversário da Bia Miranda. Eu fui em um aniversário dela e depois comentei sobre uns acontecidos. Depois ela veio no meu direct dizer que eu não tinha que ter falado. Mas aconteceu na festa dela, por isso, eu não iria. Eu fui convidado. Teve uma briga dela com a assessora, porque ela achou que a assessora tava roubando ela. Aí, no meio da festa, ela colocou a assessora pra fora. Foi o maior bafafá, teve até polícia na festa.Ela achou chato eu ter falado. Ela me mandou um áudio dizendo que não era pra eu ter comentado.", afirma Hilton.

Durante o podcast, a DJ Carol Favaro questionou Barros sobre a existência do áudio, ao que ele prontamente confirmou e exibiu o conteúdo ao vivo.