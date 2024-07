A mostra “Ciudad Invisible”, em cartaz no Centro Cultural Futurama, na Cidade do México, arrebata os olhares dos apreciadores de arte com atenção especial no roteiro cultural mexicano. Com abertura no último dia 30 de junho, a exposição destaca obras que exploram o visual das paisagens urbanas invisíveis de Cuba e Brasil, assinadas pelo brasileiro Gerson Fogaça e pelo artista cubano, Orlando Gutiérrez Yedra.



A intensidade e sensibilidade apresentada nas obras do brasileiro Gerson Fogaça despertaram a atenção para os olhares dos colecionadores Luis Ponce Grande e Luis Ponce Kurczyn, proprietários da fundação ‘Colección Ponce Kurczyn’, que além da aquisição de um dos trabalhos do artista exposto passaram a representar o brasileiro no mercado de arte mexicano.



“Fogaça é um homem sensível, com alma de artista. É muito interessante ver em sua obra algo realmente expressivo com uma personalidade tão aberta e sensível. As obras de grande formato possuem uma gestão de formato superlativa e a paleta de cores remete a todas as grandes cidades da América Latina com seu caos e cor. Fiquei agradavelmente impressionado, queria muito ver as obras ao vivo e elas não me decepcionaram”, explica o colecionador Luis Ponce Kurczyn.



A Coleção Ponce Kurczyn não se resume em um modelo de negócio dentro do mercado de artes plásticas. Trata-se de uma iniciativa pessoal e privada que objetiva a difusão da arte entre a população jovem do México. De acordo com os colecionadores, uma missão em fazer com que os jovens encontrem sua vocação na arte e quebrem a ideia de que dedicar-se à arte é algo frívolo ou precário.



“Artistas como Fogaça deveriam ser conhecidos no México assim como os artistas mexicanos deveriam ser conhecidos no Brasil. Acredito que ambas as culturas, no que diz respeito ao segmento de artes plásticas possuem muito a crescer juntas. Adquiri uma obra para a Coleção Ponce Kurczyn e estamos muito entusiasmados em divulgar a obra do grande artista Fogaça, no México”, finaliza o colecionador.



Gerson Fogaça, nascido em 1967 na Cidade de Goiás, é um artista plástico brasileiro reconhecido por suas exposições nacionais e internacionais. Suas obras se destacam por explorar temas sociais e urbanos, utilizando uma paleta vibrante e formas orgânicas para capturar a energia e a transitoriedade dos ambientes urbanos. Ele já expôs em importantes espaços culturais do Brasil e do mundo, com destaque recente para exposição no MoCAA (Museum of Contemporary Art of the Americas), em Miami, nos Estados Unidos.



Foto: Divulgação

Legenda: (Da esquerda para direita: Luis Ponce Grande, Gerson Fogaça e Luis Ponce Kurczyn)